1.25兆國防預算報告曝光 擬購20萬架無人機、千艘無人艇

國軍新型的戰術型無人機日前對外曝光，投入岸際搜索，協助搜尋失聯的F-16V。國軍借鏡俄烏戰爭經驗，加大使用無人機擔任部隊的空中之眼，可執行情蒐、打擊任務，重要性不言而喻。

為了反制共軍威脅，國防部強化不對稱戰力，1.25兆國防特別條例公開報告顯示，我方除了向美採購1554架ALTIUS-700M、478架ALTIUS-600ISR之外，還要籌獲濱海監偵型、濱海攻擊型，包括沉浸、投彈、自殺等各類無人機，多達20多萬架；加上1000艘無人艇以及無人機反制系統，仰賴國內自主研發與國際合作，有望帶動國內產業發展。

外界解讀，國軍致力打造無人機海，導入AI輔助決策，強化擊殺鏈。

國民黨立委李彥秀認為，「提升國防武器自製率是正確、而且必須努力的方向。特別是我們台灣有完整的高科技電子產業鏈，為了發展先進的無人機產業，已經提供非常好的養分。」

民進黨立委陳冠廷表示，「未來我們不是針對單一數量的採購，而是需要我國的各個不同的這些產業鏈裡面，有更多的企業投入，來去做一個完整的、產業上面的布局。」

國軍扶持國內廠商，透過自主研發、技術轉移，建立非紅供應鏈。一旦台海發生衝突，面對中共封鎖，學者認為，可確保關鍵零組件不缺貨。

不過，澳洲智庫以俄烏戰爭為例，指烏克蘭去（2025）年生產450萬架無人機，相較之下台灣產能不足，若每日消耗上千架無人機，恐無法應付高強度消耗戰。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，「我們現在中科院自己發展，像例如勁蜂等等這些，它們這種專用遊蕩彈藥，或是叫自殺無人機，它可以專門針對像例如說濱海作戰的時候使用。這類的無人機，它會比一般像這種FPV商用型無人機，它的作戰效益可能是會更顯著一些。」

不只無人機發展有時間壓力，潛艦國造進度延宕也影響台海防衛。海鯤號去年執行第5次浮航測試後入塢調校，消失1個半月；21日下午被直擊現蹤高雄港內試航。針對是否將展開潛航測試，台船沒有回應，強調依既定計畫進行。