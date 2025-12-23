1.25兆國防預算對抗中共威脅！賴清德：要向世界展現守護國家的決心

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/23)表示，中共企圖將民主台灣變成中國台灣，已對我國造成重大威脅，政府已提出8年1.25兆國防特別預算，自己也要再次重申，我國要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

總統賴清德，資料照，總統府提供

賴總統今日召開「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」並指出，「全社會防衛韌性委員會」是「行動的委員會」，在制度、政策和資源，做出許多整合，就是要確保政府和社會各界緊密協作，同時也和國際友盟國家積極交流，讓台灣在全球民主防衛網絡，扮演不可或缺的角色。

賴總統也分享以下4點：

1.台灣今年接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損壞；然而，我們也看到國人堅毅不屈的精神，不論是救災人員或軍方的立即投入，中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助。這些不僅彰顯了，台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，而台灣精神，就是團結精神。

2.上周五發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變，對此也再次強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

3.中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁，上個月也已提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，並宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算，要再次向國人同胞說明：台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

4.防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是，全民意識的培養，有準備，更安全。因此，政府今年出版了「台灣全民安全指引」，並且廣為發放，就是要提供民眾，面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾做好各項準備，提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，一起強化台灣因應挑戰的韌性。

