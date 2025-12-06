1.25兆國防預算引爆戰火 ! 傅崐萁要求總統國會答詢遭批「國際笑話」 黃帝穎 : 世界最扯

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，支持邀請賴清德赴立法院進行國情報告，並主張採取「有問必答、一問一答」的詢答方式。然而此舉立即遭到法律界人士批評，認為已明顯牴觸憲法。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德宣布將提出 1.25 兆元國防特別預算，引發朝野高度關注。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，支持邀請賴清德赴立法院進行國情報告，並主張採取「有問必答、一問一答」的詢答方式。然而此舉立即遭到法律界人士批評，認為已明顯牴觸憲法。

律師黃帝穎日前在臉書發文指出，憲法法庭今年作出的 113 年憲判字第 9 號判決，已明確將國會擴權法案中有關「總統國情報告即問即答」的規定認定為違憲。他批評傅崐萁明知相關制度已被判違憲，仍提出要求總統接受立委詢答的主張，「擺明目無法紀，是再次公然踐踏憲法，也凸顯國民黨在違憲後毫無悔意」。

黃帝穎更直指，傅崐萁不僅主張違憲，還「有三大犯罪前科卻擔任國會總召，創下世界紀錄」。他痛批傅崐萁要求總統接受詢答的主張，「不僅不符我國憲法，更是超越美國、法國制度設計，堪稱世界最扯」。

他進一步對比國外制度指出，美國採「總統制」，總統至國會發表國情咨文後便離開議場，國會議員無權質詢；法國作為「雙首長制」，總統向國會報告時，議員同樣沒有質詢權，且議事規則甚至明文禁止議員以任何行為干擾總統演說。

黃帝穎強調，傅崐萁的要求不僅違背台灣現行憲政框架，也不符合國際常態，將台灣推向國際笑柄。

