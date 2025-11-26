1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，戰爭早就該被淘汰了，為什麼還要拿納稅錢去買武器？自由、民主根本不是美國總統川普腦子所想的價值，我們要追求真正的和平，跟美國說我們真正要的是什麼？我們不要做火藥庫、刺蝟島。
呂秀蓮昨上《下班瀚你聊》表示，現在執政黨的兩岸路線應該要透過黨的機制認認真真地討論，他們以前都會直接嗆黃信介，最後大家用小組做結論，也不傷和氣，那是真民主。民進黨本身這10年以來，兩岸政策一成不變，黨內要有共識，也要跨出黨，跨黨派好好談。不然發起民間國是會議，大家一起談，但沒有人在做這件事，不斷在增加國防預算，跟著川普跳舞，以後生存目的都是為了戰爭。
呂秀蓮認為，戰爭最大獲利者就是軍火商，戰爭早就該被淘汰了。現在已經是AI時代，為什麼納稅所得要拿來買武器？這件事情沒有人敢講，也沒有機會講。為什麼一定要聽美國的，把納稅所得拿去給美國軍火商？我們應該要反過來想，台灣不會有事，台灣不能有事。
呂秀蓮說，人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然要滅絕戰爭，為什麼還要增加武器？如果我們要真正的和平，就要追求真正的公義，還有一些善良的美德。小國也有尊嚴，我們為什麼不能認真討論，擬定一套說辭，來跟白宮說明我們台灣人要的是什麼？我們台灣不要做另一個火藥庫、我們不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。
呂秀蓮接著表示，她最近接觸企業界，我們的護國神山，除了台積電以外，我們還有好幾樣非常亮眼的，包括我們的量子科學、生物科技，其實他們都很自信地說，現在不要亮牌，我們已經超越很多了。小小的台灣是世界的寶，不要淪為彈藥庫、刺蝟島，難道要子孫永遠上戰場嗎？
呂秀蓮認為，世界應該共同努力，讓「戰爭」這兩個字，從人類文明消失。你一直編這些預算，滿足大國的軍火需要，卻不動腦筋去想，我要如何阻止戰爭？我們從來沒有跟世界講台灣要什麼？除了嘴巴喊民主、自由以外，現在川普根本不甩這些，他的腦子裡這些都不是價值，我們要讓世界看到如果台灣被中國拿去，全世界立即損失10兆以上。川普身邊有一群人就是軍火商在告訴他，不值得為台灣再犧牲什麼。我們應該要集眾人智慧，擬一個說帖告訴川普，如果沒有台灣，美國會失去什麼？世界會失去什麼？我們今天有這樣的價值。
