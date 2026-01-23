1.25兆國防預算持續遭在野杯葛...《紐時》：美方可能加強對在野黨的施壓力道

《紐約時報》日前報導，即便美國總統川普不斷敦促台灣提升國防軍備，防範中國進犯可能，但台灣的在野黨持續阻擋總統賴清德增加軍費的法案，對此美方可能加強對在野黨的施壓力道；立法院的政治僵局恐怕也會被外界質疑台灣是否沒有增強防禦的能力。

據報導，在野立委杯葛賴總統提出的八年1.25兆國防特別條例，朝野皆採取強硬手段相互指責違法；當中提到，對台灣而言，立法院政治僵局所帶來的影響遠不止於國內政治鬥爭，恐引發外界質疑台灣增強防禦的能力。

民進黨指控部分在野黨人士是受到北京指使，企圖癱瘓政府運作，並藉由杯葛國防預算危及國家安全。文中也指出，這種政黨對立反映出台灣內部日益加劇的分歧，最後是該抓緊與美國的關係，或是嘗試與北京和解。



報導表示，賴總統所屬的民進黨，主張強化國防和深化美台關係是抵禦中國的方法；不過，國民黨則倡議要擴大與北京的聯繫，包括黨主席鄭麗文在內的部分領袖認為，賴清德的政策將加劇與中國的緊張關係。



對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持賴清德的軍費提案，並敦促各方合作；而美國國務院也承諾將與產業界合作，加快裝備交付。



報導分析，華府可能加強對在野黨施壓力道，因為美方知道台灣任何政黨若公開與美國決裂，都將面臨政治風險。文中也引用東吳大學政治學系教授蘇子喬的評論：「國民黨當然希望與中國及美國維持平衡，他不可能跟美國直接對立。」

(圖片來源：賴清德臉書)

