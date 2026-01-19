1.25兆國防預算採購清單曝光！國防部公開籌購7類武器數量：購逾20萬架無人機、千艘無人艇

國防部推動1.25兆元國防特別預算，今（19）日在機密會議後發布「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行可公開說明資料，「採買清單」也曝光，包含海馬士多管火箭飛彈、無人載具、防空、反彈道及反裝甲飛彈、AI 輔助與 C5ISR 系統等七大項目。

國防部指出，考量當前迫切敵情，總統於2025年11月26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提出強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業行動方案，以應處當前嚴峻情勢。

國防部據以提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例及特別預算規劃，預劃於2026至2033年投入新臺幣1兆2500億元為上限金額，籌購精準火砲等7類裝備，達成建構高度強韌、全面嚇阻防衛戰力。

國防部說明，特別預算涵蓋3大特色，包含「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』；引進高科技與 AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。在作戰層面上打造多層次，具高科技輔助之「臺灣之盾」反彈道、防空系統，使作戰平臺、感測器與指管系統充分融合與高效，而非單一裝備購置。戰略層面上不僅強調科技建軍，加速情研、指令下達與精準打擊效能之擊殺鏈，以強化防衛韌性；更著重國防自主產業發展， 藉由自主研發、技術轉移等方式，打造安全可靠之非紅供應鏈，建構全方位防衛能力。

另一方面，特別預算所採購的相關項量均依敵情威脅研判，前瞻未來戰場景況與科技發展，經過嚴密分析， 籌獲後將達成空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等7大目標。

籌購品項說明為第一、「精準火砲」，籌購 M109A7自走砲60門，精準彈藥4080 發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。第二、「遠程精準打擊飛彈」，籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，戰術區域飛彈420枚。第三、「無人載具及其反制系統」，反甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-700M1554架、ALTIUS-600ISR478架，濱海監偵型、濱海攻擊型等各類無人機20餘萬架、無人艇1000 餘艘、各類無人機反制系統。

第四為「防空、反彈道及反裝甲飛彈」，標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚及各式防空飛彈系統；第五、「AI 輔助與 C5ISR 系統」，人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

第六、 「強化作戰持續量能相關裝備」，因應戰時高消耗，擴增軍備產線，籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。機動阻絕器材，提升戰場阻絕能力。產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目:120 公厘戰車彈、105 公厘戰車彈、30 公厘機砲彈、155 公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

第七、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」，採購臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。



至於軍購案項合約發價書執行進度，本次特別預算規劃向美籌購武器裝備，目前已獲「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝 甲飛彈」等5項進行知會國會程序。

餘案項，美國防部刻正加速內部審查作業，鑑於軍售案知會國會金額為美 方同意釋出之最大可能供售範圍及額度。國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認， 後續將視大院核定額度做適度調整。

