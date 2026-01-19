1.25兆國防預算新公布項目：20萬架無人機、1千艘無人艇

攻擊型無人機—彈簧刀300型。 資料照：張良一/攝影

[Newtalk新聞] 國防部今(19)日下午公布新的1.25兆國防特別預算採購項目，除原有已公布的美國出售的5大項目、3500億元外，新公布的項目包括，濱海監偵型、濱海攻擊型(沉浸、投彈、自殺)等各類無人機20餘萬架、無人艇1,000餘艘，「AI輔助與C5ISR系統」及籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。並在產線未建立前，籌購重要急缺彈藥項目，包括120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。及「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」。

總統賴清德於 2025 年 11 月正式宣布的國防預算計畫，預計在 2026 年至 2033 年的 8 年間，投入總額達1.25 兆元新台幣（約 400 億美元）的國防特別預算。此計畫被稱為打造「台灣之盾」，旨在強化防衛韌性及不對稱戰力。

美國政府去年12月17日一共公布8項111美元對台軍購，總額111億540萬美元對台軍售案，進行知會國會程序，分別是：

HIMARS(海馬士)續購，82輛發射車、420枚ATACMS戰術飛彈。

M109A7自走砲，60輛「帕拉丁」自走砲、60輛M992A3彈藥車。

反裝甲型無人機系統，ALTIUS-600/700M滯空彈藥（自殺無人機）。

台灣戰術網路(TTN)，包含TAK部隊覺知套件、戰術任務網路（TMN）軟硬體。

標槍(Javelin)飛彈，1,050枚飛彈、新型輕量化控制單元(LWCLU)。

拖式(TOW2B)飛彈，1,545枚飛彈（無線頻率RF版本）。

AH-1W零附件案，備件、維修組件及後勤支援（含維修所需的細小零件）。

魚叉飛彈維修支援，魚叉飛彈（Harpoon）的翻修組件與後勤技術支援。

國防部隨後回應，國防部指出，本次美政府同意供、售的武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部副部長徐斯儉也於上週行政院會記者會時透露，另外還有對美四項軍購。但至於哪些，徐則沒有進一步透露。

國防部長顧立雄今日上午也以秘密會議方式就1.25兆國防特別預算案進行專案報告。在主席王定宇裁示希望就可以公開部分對外公佈。

國防部強調，特別預算涵蓋3大特色，包含「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』；引進高科技與AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。

一、「精準火砲」：籌購M109A7自走砲60門，精準彈藥4,080發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。

二、「遠程精準打擊飛彈」：籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1,203箱，戰術區域飛彈420枚。

三、「無人載具及其反制系統」：

(一)反甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-700M1,554架、ALTIUS-600ISR478架。

(二)濱海監偵型、濱海攻擊型(沉浸、投彈、自殺)等各類無人機20餘萬架、無人艇1,000餘艘。

(三)各類無人機反制系統。

四、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」：

標槍反裝甲飛彈70套1,050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1,545枚及各式防空飛彈系統(含彈藥)。

五、「AI輔助與C5ISR系統」：

(一)人工智慧決策支援系統。

(二)戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

六、「強化作戰持續量能相關裝備」：

(一)因應戰時高消耗，擴增軍備產線：籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。

(二)機動阻絕器材：提升戰場阻絕能力。

(三)產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

七、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」：採購臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

