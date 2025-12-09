1.25兆國防預算是美國下令？趙怡翔強調「不可能」 ：建軍程序並非這樣發展！指「先有需求」才開始衡量、最後向美方提出…喊話「符合台灣利益」一定要通過！

總統賴清德日前宣布提出1.25兆元國防特別預算，行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》草案於本月2日，遭國眾兩黨聯手在程序委員會暫緩列案；外界有質疑聲音指出，1.25兆元國防特別預算是美方下令。對此，國安會秘書長趙怡翔今（9日）於電台節目《新聞放鞭炮》強調，國防預算絕對不可能是美國下令，因為建軍程序就不是這樣發展。他也喊話，1.25兆元國防特別預算一定要通過，因為這是符合台灣利益的一項預算。

廣告 廣告

針對「台灣1.25兆元國防特別預算是美方下令」的質疑，趙怡翔直言，「不可能」。他指出，建軍程序、軍購程序，都是海軍、空軍、陸軍認為在戰力上有需求，無論是設備要翻新、要採購新武器、建軍等等，「必須先有需求，才能往上，開始集結、做中盤考量與討論等等」。

趙怡翔點出，建軍程序是台灣先有需求、衡量過後，才去向美方提出，「而不是反過來，由美方要求台灣」。趙怡翔也說明，「1.25兆元國防特別預算」為2026至2033年、共8年計畫，都是經過充分討論後才提出，都有經過戰規師、國防部的中盤衡量，「絕對不是美國那邊要我們買的」。

趙怡翔續指，「1.25兆元國防特別預算」絕對符合台灣利益，「守護台海和平，最大的受益者不是美國，而是我們台灣」。他喊話，「1.25兆元國防特別預算」一定要通過，因為這對守護國家主權、強化國際論述、增加國防都是好事，「該做的就要去做」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

更多放言報導

黃仁勳是否會出賣台灣？趙怡翔回這四字周玉蔻大讚「太高明了」：小英栽培、賴清德重用他「適才適所」

川普開放出售輝達H200晶片給中國「會侵害台灣利益」？趙怡翔指「非最高階晶片」，且「只販售、不在中國生產」：不給中國「發展自己晶片」急迫性