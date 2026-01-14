1.25兆國防預算有內情？遭爆「相當高比例與對美軍購無關」

民眾黨主席黃國昌一行人快閃美國華府，並於14日抵台召開記者會。黃國昌透露，此次向美方表達，完全不知道「1.25兆國防特別預算草案」要買什麼東西，但立院要審議前，怎麼可能連裡面內容都不曉得？因此預期下周國防部將到國防外交委員會透過秘密方式公布內容，且目前已知在1.25兆裡面，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。

黃國昌、候位白委王安祥、黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇14日返抵台灣後，並於上午9時30分在民眾黨中央黨部召開記者會。民眾黨先前已表達，黃國昌此行和美國5個政府部門見面，而稍早公布其中4個部門，包括美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部 。

黃國昌表示，此行58小時中，他們所向美方相關單位傳達的資訊都已清楚傳達，且想得到的資訊，也有相當高比例已得到，但礙於稍早美國在台協會（AIT）請求，因此無法具體轉述會中美方官員所說的話及見面層級。

黃國昌提及，此次主要是表達對1.25兆軍購特別條例的問題，以及民眾共同的疑慮及心聲，也就是「1.25兆到底要買什麼」，因為民眾黨也跟外界相同，是透過賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》才得知，但完全不知道1.25兆要買什麼東西，一直到美國國務院去年12月17日正式聲明公布5個項目。

黃國昌指出，但1.25兆裡的5個項目，所有金額加起來大約是3000億台幣左右，因此他清楚向美國表達台灣身為民主國家的民主程序，立法院要負責任審議前，怎麼可能連裡面內容是什麼都不知道？「而美國也表達充分理解並且同意」。

黃國昌爆料，「接下來我們呼籲也預期，國防部將於下周到國防外交委員會裡面，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。」不過，在這1.25兆裡面，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。

此外，黃國昌再爆，當美國國務院在去年公布5項目後，隔天就有美國軍火商透過台媒放話稱「各個主要黨派的領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的軍售項目。」但自己必須老實說，看到該報導後完全無法接受，「誰說的？胡說八道，我到今天都沒聽到相關說明，也沒被通知，更沒收到軍售項目說明，但同樣的軍火商將於下周率團抵台搶食這1.25兆大餅，台灣人民看在眼中的感受什麼？」

黃國昌提到，民眾黨支持增加台灣國防、強化自我防衛能力，但是錢要花在刀口上，這些項目是否有經過審慎評估？是否為台灣不對稱戰爭中所需要的項目？這件事情必須被嚴肅看待與討論，所以有針對特定項目徵詢美方意見，也包括此次會面的美國戰爭部，雙方取得「錢要花在刀口上」、「過去的錯誤不應該再犯」等錯誤。

黃國昌說，台灣是基於什麼樣的理由，過去決定要花4000億在8艘潛水艇上，而這又是基於什麼戰略想像做出的決定？更何況現在還潛不下去，接下來該怎麼辦？按照目前所謂不對稱戰爭中所需要的自我防衛能力武器項目，花這4000億在看不見盡頭的企劃中，是聰明的選擇嗎？

此外，黃國昌也稱，針對目前軍購案的延遲交貨，「我們得到了正面的回應，且（對方）知道問題在哪，也承諾會盡力改善。」舉例來說，美國國務院此次公佈的海馬士(HIMARS） 40.5億美元採購案，預期要買82套m142高機動性多管火箭系統，但其實這是續購，因為過去已經買了28套，現在到貨11套、尚未到貨17套，接下來若還要再買82套，台灣將成為除了美國以外，全球擁有最多海馬士發射系統的國家，所以當然會關心台灣究竟要幾套，以及接下來採購何時才會到貨。

黃國昌指出，除了強化台灣防衛自主能力並降低戰爭風險，兩岸彼此間善意溝通對話也非常重要，無論是政黨或政府都是如此，而美中也在持續進行對話，美國總統川普領導的團隊與中方溝通對話非常順利，就要降低兩岸戰爭風險，除了要抑制對方任何想武力犯台的企圖跟野心外，有善意的溝通對話、交流也非常重要，無論是在政府或政黨之間層次都是如此。

