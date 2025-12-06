1.25兆國防預算有花在刀口上？揭仲盤點軍購：方向正確，但執行面對2大變數

總統賴清德日前提出8年1.25兆元的國防特別預算，但被在野黨在立法院程序委員會封殺。對此，國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，這份特別預算中列出的幾個方向，確實能增加台灣的安全保障，其中包括台灣之盾、引進人工智慧以及反無人機系統等項目，針對台灣目前面臨的新型威脅，特別預算具有明確的應對策略。

揭仲在風傳媒節目《下班國際線》指出，過去幾年，台灣買了大量精準彈藥以及100套岸置魚叉，也有自己國造的反艦飛彈，再加上還要買一堆機動的防空飛彈，這些目的當然就是希望藉由一個很大的彈藥儲存，等共軍真的來攻擊時，希望中國解放軍踏到台灣陸地前，先透過這些精準彈藥，消耗一部分中國軍力，最好是消耗到一個程度讓解放軍登陸無法成功。

揭仲續指，當我們買這麼多精準彈藥、機動系統時，會發現一個問題，台灣西部因為地狹人稠，所以找不到足夠安全的位置，讓這些飛彈系統可以做戰力保存，就是隨著飛彈發射車越來越多，我們能夠在中共的打擊下，妥善保護這些飛彈發射車的位置越來越不夠。揭仲指出，如果我們面對的只是中共的彈道飛彈或是海空軍的攻擊，那也許還好，可是這幾年的狀況是除了傳統的彈道飛彈、巡弋飛彈、海空軍的攻擊外，還面對高超音速飛彈，更嚴重的是遠程火箭，還有未來可能會出現的大量長距離無人機。

總統賴清德日前提出8年1.25兆元的國防特別預算，但被在野黨在立法院程序委員會封殺。

俄烏戰爭顯示無人機攻擊趨勢

揭仲透露，在俄烏戰爭中，雙方已越來越少用傳統的巡弋飛彈互相攻擊，而是用大量長航程無人機攻擊，甚至開始具備精確打擊能力。所以在這次特別預算裡，政府的方向基本是正確的，因為主要就是繼續強化彈道飛彈的防禦外，也要開始建立對中共大規模的無人機攻擊，特別是遠程火箭的防禦能力。

揭仲提及，因為遠程火箭跟無人機數量非常多，傳統的決策方式已無法應付，所以我們要應用人工智慧，由人工智慧幫國軍決定哪些威脅要先應付，這些威脅應該由哪些單位來應付，AI可以讓原本很複雜的狀況，在非常短時間內下達決策，然後讓各單位接到命令，開始行動，所以這個方向絕對是正確的，只是整個執行過程可能會碰到很大變數。

美國武器交付延遲與系統整合問題 是特別預算執行的兩大變數

揭仲說，首先變數還是來自美國，台灣採購那麼多武器系統，其中大部分來自美國，美國有沒有辦法在8年內全部交給我們，坦白講，變數不小，而且這個變數不是我們能決定。

揭仲表示，第二個變數涉及到美製武器系統跟國造武器系統有沒有整合，這個整合其實對美國來講就是一個新的科學研究案，在過程中除了我方要釋出大量的介面資料跟技術訊息給美國，由美國來主導整合外，更重要的研發費如何計算也是關鍵問題。

揭仲進一步說，從過去歷史顯示，不同國家武器系統中的高度整合，往往都會產生大量研發費用，這部份很難去準確預測，當美方告訴你需要這麼多研發經費時，也很難去挑戰它，所以方向是對的，但未來要執行其實充滿不少變數。

