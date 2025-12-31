1.25兆國防預算有花在刀口上？賴瑞隆警告：中共若奪台「拿小錢賺到大資產」

針對中共透過圍台軍演恐嚇台灣，藍白昨（30）日五度在立法院程序委員會，將國防特別條例暫緩列案。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，如果國家沒了、家園不在了，甚至資產都被中共接收，那麼把納稅錢來買一個防衛性武器，確保家園安全會不會更重要？如果能夠用我們繳出來的納稅錢，去買更多保護我們的機制，讓中共不敢輕舉妄動，這個價值其實是很高的。

賴瑞隆今（31）日接受風傳媒節目《下班瀚你聊》專訪指出，若缺乏足夠的防衛機制，塌下來會塌的很快。他強調，台灣現在的資產很有價值，在全球經濟體中名列前十，如果不花一點點錢保衛我們資產的話，現在很多的論述都是中共最喜歡的論述方式，像是「買這個浪費錢」、「對國家沒幫助」，中國最主要目的就是不要台灣增強防衛性武器，等於是減少他們將來統一的困擾，台灣前十大的經濟體拿下來不得了，如果只花個數十億、數百億就把台灣拿下來賺大了，拿小錢賺到大的資產，但是台灣人民要嗎？我們後代子孫要嗎？這是台灣人民要去思考的。

賴瑞隆表示，「我終究相信中共有一天會改變，中國國家主席習近平有一天也會下台、會離開，而他的下一任接棒者思維也會改變，我相信中共有改變的一天，而台灣一定要等到那天，然後一個比較民主、自由的中國時，我們在跟他們好好面對、好好談，但不要在這個時間點。」

針對國軍加薪議題，賴瑞隆提到，無論是總統賴清德或前任總統蔡英文都持續加薪，他也支持繼續加薪政策，就是說增加更多人同意作為軍人，然後願意保家衛國，「我認為這是值得做的，所以我也是認同持續加薪，這些東西都是增強國防保衛能量的一環。」

