1.25兆國防預算未付委 林佳龍嘆：國際憂台灣防衛決心

立法院近期十度封殺政院的國防特別預算，引發國際關注，美國參議院軍委會主席維克（Roger Wicker）更罕見點名我國在野黨，表示對藍白大幅削減國防預算感到失望。外交部長林佳龍今（3）日表示，國防預算是台美雙方努力爭取的目標，因為時間急迫，台灣必須加快增強自我防衛能力，但現在連付委都沒有，恐怕讓國際質疑台灣防衛的決心。

林佳龍說，國防預算是在美國跨黨派的支持之下，由台美雙方政府就台灣國防所需的武器跟裝備，經過很多努力爭取到的，因為時間也很急迫，台灣必須要加快增強自我防衛的能力跟決心，所以可以理解國際的關心，特別是美國參眾兩院全力的支持之下，現在國會卻連付委都沒有，在國際上可能會擔憂台灣是否具有防衛決心。

林佳龍認為，外交跟國防都是全民的事情，也是超越黨派的目標，籲請立法院能夠加速付委審查，他強調，任何的討論也必須要在付委之後才能夠具體進行，如果連這一步都沒有，現在立法院又休會了，在國際上難免會受到質疑。

