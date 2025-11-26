1.25兆國防預算與川習通話無關 賴清德：沒實力的和解容易淪為投降

賴清德駁斥提出國防特別預算與川習通話無關。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德拋出，將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算案，遭質疑是否受到美國壓力，以及是否與美國總統川普（Donald Trump）跟中國國家習近平的通話有所關聯。對此，賴清德今（26）日表示，編列特別預算與川習對話沒有關聯，並駁斥遭到美國施壓，強調是要保護國家安全，維護民主自由，主要壓力是來自中國併吞。他也說，沒有實力作為後盾的和解，容易淪為投降、危亡的結果。

廣告 廣告

賴清德今上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人與會。

媒體詢問，特別預算該如何跟在野黨立委溝通，賴清德表示，國防特別預算跟中央政府總預算性質有些不同。因為中央政府總預算是年度預算，涵蓋各個部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能夠迅速交付委員會審查，並對行政院提出必要的監督，讓預算迅速通過。他說，這樣國家在推動各項建設、進行各項發展的時候才會順利。

賴清德也說，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要投資，而且是在投資和平、投資台灣安全，當然也希望在野黨能夠來支持。他說，這筆預算加上去之後，並沒有達到 GDP 的 5%，希望明年能夠達到 GDP 的 3% 以上。

賴清德指出，如果要進行和解，也必須要有實力來做後盾，沒有實力作為後盾的和解，是沒有辦法保障國家的利益；更何況沒有實力作為後盾的和解，也容易淪為投降、危亡的結果。他希望在野黨能夠不分立場，一定要支持國家安全，人民的生活方式才有辦法保障，經濟才有辦法持續發展。她並懇請社會了解支持。

針對是否受到美國施壓，賴清德強調，絕對不能夠倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護國家安全，維護民主自由的生活方式，主要的壓力是來自中國併吞，不僅是文攻武嚇、對台統戰滲透，都有日益增強的情勢。他說，在這種狀況之下，台灣為了要保護本身的安全，也維護台海的和平穩定，政府不得不進行對國家安全、區域和平穩定的投資。

賴清德舉例，就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於小偷會入宅去偷竊。他說，國家編列特別預算提高國防力量，也是因為要防止中國併吞，並不是來自其他方面，「我們主要的動力，就是保護國家安全、民主自由的生活體制，並讓經濟可以持續發展、人民可以安全」。

外媒提問，提出行動方案剛好在川習通話後，並且如何看待明年4月可能發生的川習會？賴清德回應，他開宗明義就已經強調，編列國防特別預算是基於保護台灣安全、社會安定，讓人民可以持續享有民主自由的生活方式，也希望能夠跟友盟國家維護區域的和平穩定。他說，這個已經籌備多時，所以才有辦法以特別預算的方式來編列，跟最近川普與習近平的對話沒有關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德：北京以2027武統台灣為目標 推守護民主台灣兩大行動方案

嗆賴清德竟投書外媒提1.25兆國防預算 黃國昌：勿架空民主 強力把關