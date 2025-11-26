1.25兆國防預算與美國關稅有關？賴清德：無關！不能把中國威脅倒果為因

總統賴清德今（26）日宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。不過卻有聲音質疑是遭到美國施壓，對此，賴清德回應，這筆國防特別預算跟關稅沒有關係，主要是展現台灣守護國家決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要目的。

對於編列高額國防特別預算是否被美方施壓？賴清德回應，我們絕對不能夠倒果為因、本末倒置，編列國防特別預算的目的是在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，主要壓力來自中國的併吞，不論是文攻武嚇或對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢，台灣為了保護自身安全、維護台海的和平穩定，不得不對國家安全和區域和平穩定進行投資。

廣告 廣告

賴清德說，所以壓力是來自中國這個併吞者，就好像民眾在家裡裝監視器，不是因為鄰居的壓力，而是來自於小偷可能入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會花錢裝設監視器。同樣的，國家編列國防特別預算，提高國防力量，也是為了要防止中國的併吞，並不是來自其他方面。

至於這筆1.25兆特別預算，是否與對美關稅有關？賴清德則說，這筆國防特別預算跟關稅沒有關係，主要是展現台灣守護國家決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要目的。

更多風傳媒報導

