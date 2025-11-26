1.25兆國防預算與關稅無關 賴清德批中：高市早苗言論基於印太穩定

賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德拋出，將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算案。對此，賴清德今（26）日強調，該筆預算與關稅談判無關，主要是展現台灣守護國家的決心。談及日本首相高市早苗的言論，他則說，高市早苗是基於維護印太的和平穩定，希望中國要體現大國責任，動不動對周邊國家進行複合式威脅，不是大國應有作為。

賴清德今上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人與會。

媒體詢問，高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國對日採取各種措施，此時台灣召開國防預算記者會，想向國際社會傳達什麼訊息？

賴清德回應，高市早苗是基於維護印太的和平穩定，所以才在跟美國總統川普以及中國國家主席習近平見面的時候，分別提出來，其國會的答詢也是基於這個立場。

賴清德說，希望中國能夠了解，印太的和平穩定每一個國家都有責任，特別是中國作為印太地區的大國，要能夠體現大國的責任。他批，動不動就對周邊國家進行複合式威脅和攻擊，這不是一個負責任的大國的應有的作為。

賴清德說，中共併吞台灣最具威脅的腳本是「放棄」 圖：高逸帆／攝

另談及川習通話，以及明年4月可能的川習會是否擔心損及台灣利益，賴清德則說，川普在亞洲行之前有特別強調，台灣就是台灣，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切。

賴清德指出，台灣跟美國的關係堅如磐石，台灣跟美國在經貿合作上，更有非常大的合作的潛力，所以也希望藉由這次對等關稅的談判，目的不僅是平衡台美貿易逆差，也希望深化台美貿易合作。

他說，自從川普第二次上任以來，台灣跟美國的各項合作並沒有中斷、停止、減少，仍然持續不斷加強，所以政府對後續台美關係有信心，因為這有益於台灣跟美國兩國的共同利益，以及區域的整體利益，都有幫助。

賴清德也說，這筆國防特別預算跟關稅談判沒有關係，這筆特別預算主要是展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平穩定的承諾，這是最重要的一點。

