1.25兆國防預算讓誰發戰爭財？媒體人痛批：軍人不加薪，買武器給誰用

總統賴清德日前提出未來8年投入1.25兆元的國防特別預算，但昨（2）日在立法院程序委員會被藍白聯手封殺，《財劃法》也暫緩列案。對此，媒體人董智森痛批，戰爭需要武器，而購買武器就得向美國採購，美國從中獲利，別的國家就死很多人。

董智森在節目《新庶民大頭家》提到，台灣向美國軍購的66架F-16戰機2019年就建案，並開始編預算，錢給了6成，本來前年就要先給2架，慢慢地逐月給，到今年底應該是24架，但現在一架都沒有來。他痛批，民國114年再現「不平等條約」，大家看到政府的無能，拚命送錢給人家，卻拿不到貨。

董智森指出，台灣備戰壓力日益嚴峻，光是教召就讓許多年輕人生活在近似戰爭的狀態中。對於政府近期發放《全民國防手冊》，他詢問周遭立委和議員朋友，如果戰爭發生在台北，該躲哪裡，沒有人能回答，他質疑，如果連基本的常識都沒有，這個仗怎麼打？

董智森強調，既然打仗要人，再好的武器都沒有用，打仗這些軍人應該加薪，國民黨與民眾黨通過法律，但民進黨不編預算，說沒有錢，「你不給使用這些武器的人比較高的薪水，然後你光買那些武器給誰用，所以看到民進黨在裡面如何亂搞。」

抨擊軍購利益鏈 董智森：美國賣武器賺錢、別國就死人

董智森批判，「現在可以看到台灣送錢的方式就是大量買軍火，有多少利益在軍購裡面，軍火商養了多少政客？大家都知道美國總統不管哪一個黨選贏、選輸，都拿軍火商的錢，州長還有參眾議員也都拿，最大金主就是軍火商，在美國這是公開的。」

董智森直言，這種軍工產業鏈的用意，就是要別的國家死很多人，因為戰爭就要買武器，買武器就要跟美國買，美國就賺錢，你們就死人，所以今天看到這些都是非常殘酷，正在台灣發生。

董智森最後痛批執政黨，空有這麼多預算，盡量拚命找個名目送美國，來讓兩岸有更多對立情況，他認為，戰爭的最高境界是不戰、和平，但民進黨置若罔聞，「他們想從戰爭裡面去撈錢嗎？大家可要看清楚」。

