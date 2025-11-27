1.25兆國防預算讓軍工股全瘋了！雷虎、漢翔、中光電…哪些產業大利多？顧立雄：將創9萬個工作機會
中共2027武統意圖明顯，台灣總統賴清德週三(11/26)宣布大幅增加8年1.25兆國防特別預算，帶動無人機、無人船採購商機題材，軍工族群週三股價全面點火，雷虎、漢翔、亞航、晟田、中光電等均亮燈漲停。 不過，這筆預算仍必須通過藍白多數的立法院。國民黨主席鄭麗文質疑，賴清德此舉是在玩火，重提兩國論、向台獨邁進，並非台灣人民和國際社會樂見，「千萬不要成為麻煩的製造者、台海變成了火藥庫。」 國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫在記者會中公布相關細目，顧立雄表示，未來重點籌購精準火炮、遠程精準打擊飛彈等7大項目，強化所需作戰能力；且本次國防帶動龐大經濟效益，預估可創造4000億產值、9萬名以上工作機會。 龔明鑫表示，將聚焦無人機／船、航太、船艦、機器狗、衛星，國防產業發展可以衍生出巨大商機，例如漢翔整合20家業者爭取國防部F16維修商機，並且進而爭取波音、奇異公司商機。 目前協助業者取得國防部3422架軍用無人機68.8億量產標案，並打入美國第一大無人機Skydio、全球第二大無人機Parot（法）供應鏈。
目錄
國防預算1.25兆會過嗎？
國防預算1.25兆怎麼花？
國防預算1.25兆哪些領域受益？
總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。
同時，為因應北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，賴清德也公布兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。
國防預算1.25兆會過？鄭麗文「難道預算不用經過國會」
對此，之前多次認為國防預算應該「合理配置」的國民黨主席鄭麗文於26日中常會後指出，賴總統提的軍事特別預算，今年度就要舉債突破5千億，遠超過法定舉債上限，將排擠其他預算。
而各界矚目1.25兆特別預算是否能通過藍白多數的國會，對此，鄭麗文也預告，賴總統沒有向全民報告，就直接對外國媒體投書，是自毀國格，「難道預算不用經過國會」？
鄭麗文重話批，賴總統是在玩火，重提兩國論，再次大步向台獨邁進，絕非2300萬台灣人民所樂見，也絕非區域乃至整個國際社會所樂見。「不但讓台海變成了火藥庫，還把台灣變成了兵營。不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業的發展，難道都要建立在戰爭之上嗎」？
國防預算1.25兆怎麼花？國防部長釋這7項目
這筆國防特別預算會被怎麼使用，顧立雄指出，國防部規劃於2026年編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，時間為2026 年到2033年。
籌獲的項目具備：精準火砲、遠程增程打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能、相關裝備 AI 輔助及「指管通電網情監偵」（C5ISR）系統升級。以及台美共同研發之採購裝備系統等7項。
國防部強化防衛韌性及不對稱戰力的特別預算具備了三大特色及其七大目標。以建立可以應對當面威脅的現代化國軍。
三大特色方面包含了：
1. 建構多重防衛體系，打造「台灣之盾」。規劃充實防空飛彈與反彈道飛彈系統及飛彈數量。搭配預警、戰管雷達，構成高、中、低空的綿密防空火網。同時執行系統整合、分散部署，以強化攔截效益。
2. 引進高科技 AI，加速擊殺鏈。規劃引進戰場決策系統，導入人工智慧，結合預警情資，精進聯合情監偵，提升聯戰效益。同時籌購各類型的無人載具、遠程武器、精準彈藥，整合情監偵載台，以加速擊殺鏈。
3. 厚植國防產業，打造「非紅供應鏈」。規劃關注無人及反制系統、人工智慧運用、通訊等新興科技。並結合國內外產學成果，提高自製能力，以實現在地供應、自主產製與維修的目標。
最後，顧立雄強調，國防要能夠帶動經濟效益。本次特別預算投資預估可望創造超過 4000 億的產值，並帶來 9 萬名以上的工作機會，在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。
國防預算1.25兆 哪些領域受惠？
龔明鑫則是指出，台灣增加國防支出，不僅是提升國軍戰力以及國家安全，也是促進國防產業的發展，是增加國民所得的重要途徑。國防產業的發展，它不僅可以強化國防戰力，同時創造巨大經濟商機。
龔明鑫指出，目前我國重點推動方向聚焦於無人機／船、航太、船艦、機器狗、衛星等5大領域。
龔明鑫指出，階段推動成果部分，國防航太2024年產值達到1466億台幣；國防船艦產值697億元。高教機已累計交機49架，海軍海巡艦艇累計完成145艘交船，未來將會推動自主技術研發。
漢翔整合業者爭取F16維修商機 擴到波音、奇異
而F16維修中心則是整合業者，縮短F16維修期程，促成漢翔公司整合20家業者爭取國防部F16維修商機，並且進一步「以軍帶民」，擴散到波音、奇異等公司商機。中信造船及龍德造船與美國等國建立船艦合作。
龔明鑫指出，在無人載具的部分：雖然起步稍慢，不過因為全球傾向「非紅供應鏈」的需求，給台灣很大的機會。「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，集結超過260家業者以及行政院已核定的「無人載具產業發展統籌型計畫」，跨部會5萬訂單加上國防部5萬軍用訂單，等於有10萬台可以讓台灣廠商練兵。
他指出，目前協助業者取得國防部3422架軍用無人機68.8億量產標案。並打入美國第一大無人機Skydio、全球第二大無人機Parot（法）供應鏈，台灣無人機能量已經慢慢建置，訂單達38億元。
衛星的部分：我國衛星產業2024年營收約有2718億，推動55業者投入衛星及地面設備製造，其中部分已切入OneWeb以及星鏈（Starlink）等國際供應鏈。
涉外人士：國民黨是否要再度展現自己脫軌國際
針對在野黨對於國防預算磨刀霍霍，涉外人士受訪表示，台灣與美國、日本、韓國、澳洲等各國作法一致，增加國防預算捍衛主權，另外美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩也轉發總統投書，表達支持立場。
涉外人士指出，川普政府已經在本（11）月宣布第一筆軍售案，未來依據國防特別預算所需，會持續宣布更多對台軍售，雙方合作節奏不受中方影響。
涉外人士也舉各國案例指出，近期韓國總統李在明發布國防預算增加8％為六年來之最，日本高市早苗首相也宣布增加國防預算將提前達標。他說，在澳洲、美國、菲律賓，甚至歐洲國家皆大幅提升國防支出，面對中國壓力最前線的台灣更不能缺席，展現守護民主決心。
至於執政黨在立法院的席次仍屬少數，恐難守住預算，該人士不諱言，接下來在野黨的角色就是關鍵。
他說，國民黨新任主席鄭麗文上任後，就俄羅斯領導人普丁的相關發言，使民主國家對她的立場有所遲疑，如今美國等多國已肯定台灣增加國防預算，國民黨是否要再度展現自己脫軌於國際，會是接下來各國關注的重點。
