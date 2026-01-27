1.25兆國防預算週五付委未定？羅智強：盼賴清德兌現國情報告承諾

立法院程序委員會，國民黨團書記長羅智強與民進黨團書記長陳培瑜交換意見 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於國防特別預算，民眾黨團昨日提出4千億元的黨團版本，預計將列入本週五院會報告事項。至於行政院的1.25兆國防特別預算條例是否併案交付審查，國民黨團書記長羅智強今(27)日在程序委員會後受訪表示，國民黨還是希望賴清德總統對選競選諾言，到立法院國情報告被接受質詢。立場目前沒變。至於本週五院會議程與是否延長開會到週六進行法案清倉，他則說，要等到週五黨團大會大家共同討論決定。

立法院程序委員會今日中午舉行，外界關注已遭擱置9次的1.25兆國防特別預算條例及民眾黨團昨日才提出的4千億元軍事採購條例審查進度。雖然，民眾黨團提案已被列入增列報告事項草案，但根據民眾黨團總召黃國昌昨日表示，今日程序委員會不會決定週五議事日程，而是會將議程提報院會處理，另外，行政院版的國防特別預算案是否也跟著付委，因為先前他們曾提案要求邀請總統賴清德來國情報告，因此，會就此跟國民黨團討論後再決定。

例外，本週五院會，國民黨團也規劃延長到本週六才結束。會議前，國民黨團書記長羅智強則與民進黨團書記長陳培瑜兩人就此交換意見。

民進黨立委羅美玲提案表示，今日是這個會期最後一次程序委員會，但每個星期的程序委員會都空轉，包括總預算被卡關，國防特別預算條例部分，王定宇也舉行機密會議，113名立委都可以出席，但到場卻寥寥可數。民眾黨的黃國昌主席去了美國一趟就變成了軍購專家，他們列了四千億，其實就是國防部公開的項目。有參加機密會議的委員都知道其實不只這一些。如果在野黨如果不滿意就付委審查。「自提版本是違憲」。

國民黨立委翁曉玲提案表示，將議事日程送請院會處理。她批評民進黨政府不依法編列預算，漏了軍人加給與退休軍公教退休金差額也不編入。明明應該提出一個完整的中央政府總預算案，在野黨的要求過分嗎？去年卓榮泰對於原住民禁伐補償條例應依法編列，也故意不編。請問賴清德政府對得起國軍弟兄與退休警消人員嗎？有些新興計畫可能影響民生預算，要挑出來先通過，但民進黨卻在擋這些預算。

羅智強會後受訪表示，國民黨目前立場還是希望賴清德總統兌現選舉承諾，到立法院報告並接受質詢，也希望民進黨政府把立法院通過的相關預算，包括軍人加薪、退休警消退休保障，都編列。目前還是這個立場。

至於週五院會議程如何，是否延到週六，羅智強說，要等到本週五黨團大會共同討論決定，目前還沒定案。

