1.25兆國防預算遭封殺青鳥跳腳！楊植斗：看不到賴清德備戰的決心

總統賴清德宣布將編列1.25兆特別國防預算，行政院通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，但該條例今（2日）在立院程序委員會遭在野封殺。對此，台北市議員楊植斗表示，看不到賴清德備戰的決心。

立法院程序委員會2日上演表決大戰，最終藍白皆以10票贏過綠營9票，將1.25兆國防預算採購的國防特別條例被暫緩列案。（資料照）

「看不到賴清德備戰的決心」，楊植斗在臉書上發文表示，立法院程序委員會暫緩1.25兆特別國防預算列案，國民黨立委羅智強認為「總統應到立法院進行國情報告、接受國會詢答。」，國民黨團總召傅崐萁也承諾「會以最高的禮遇來迎接賴總統。」果不其然，國防預算被暫緩討論，民進黨立委吳思瑤、范雲搶先開罵，一堆青鳥也出來跳腳了。

賴清德。（圖／中天新聞）

楊植斗指出，民進黨想編列預算讓軍民備戰，照理來說，賴清德這位三軍統帥應當也要展現備戰的決心，向立法院的委員們好好說明。雖然憲法並沒有總統與立委詢答的相關規定，但若總統有心要解決朝野衝突，有幸成為史上第一位到立院即問即答的總統，絕對值得人民的掌聲。

楊植斗。（圖／中天新聞）

楊植斗說，如果賴清德選擇躺平不溝通，躲在總統府自嗨大啖日本壽司也就罷了，居然起心動念想吃1.25兆的無菜單料理，天底下有這麼好的事？

