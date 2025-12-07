1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣

國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。

蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但未能實質獨立，加拿大魁北克獨立公投55%通過，同樣未能獨立。1895年日本從清朝拿到台灣所有權時，許多台灣人犧牲生命以求獨立，最後仍未成功。他強調，政治人物應考慮任何政策對人民生命財產和生活安全的保障度，許多人的思想見解沒有歷史和地理的眼界，不知道地緣政治和國際政治的嚴重性。

蔡正元表示，政治人物一定要考慮客觀環境，自由、民主和主權必須架構在人民的生命安全之上。若國家保護不了人民的生命財產，還要叫人民為了國家犧牲生命財產，必須提出合理理由，若他國意圖掠奪我國財產、天然資源，用國家體制與其對抗自然合理，但若僅是為了加入北約等理由，烏克蘭就是血淋淋的例子，政治人物應評估問題的嚴重性。

蔡正元說明，台灣共和國為純粹的分裂獨立，而中華民國則留有「中國人」的身分存在， 此為政治運作。前副總統連戰曾私下親口和前中共國家主席胡錦濤提出兩岸邦聯關係的假想，胡錦濤並未拒絕。邦聯存在許多形式，例如波多黎各和美國的關係，美國總統要前往波多黎各訪問需要波多黎各總理同意，波多黎各名義上的國家元首為美國總統，可是美國總統從未去過波多黎各。 波多黎各憲法是根據與美國簽定的條約建立，原先有維持自己的軍隊，後因軍隊成本太高，便與美國商量出租海港作為美國海軍軍港，美國負責波多黎各國防。

話鋒一轉，針對日前總統賴清德對於兩岸軍事衝突的應對方案為增加國防，提出8年1.25兆的國防特別預算，國民黨則認為此特別預算恐導致其他預算遭排擠。對此，蔡正元認為，國防特別預算最後會通過，因為AIT已聲明支持和希望，國民黨立委自然會放在心上，尊重AIT等於尊重川普。國民黨延審是為了討大罷免的公道，若川普繼續捧著賴清德，國民黨當然更生氣， 國民黨不可能不出政治上這一口氣。且國民黨立委要求相當合理，民進黨政府應提出法案細則，至少不要落人口實。

蔡正元提到，立委必須給選民交代，監督民眾繳稅的用途，因為民意代表就是代表民意，民眾投出總統是要其執行政策，而非代表民意。政治制度的設計是，人民同意讓總統、縣市首長有執行權，不表示就代表民意，而是應回頭看民意何在，並盡快執行。

