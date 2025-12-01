1.25兆國防預算遭藍批「在玩火」 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德日前宣布將在未來8年投入1兆2500億元國防特別預算，不過卻引發國民黨批評「在玩火」、「兩岸要面臨戰爭嗎？」對此，民進黨秘書長徐國勇今(1)日則回「總不能上完廁所才去買衛生紙」，也批國民黨附和統一「把台灣送給中國」。

總統賴清德日前宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，打造「台灣之盾」等防衛作戰體系。不過引來國民黨主席鄭麗文批評「您在玩火」，國民黨立委徐巧芯則質疑，戰爭中國家才會這樣編列國防預算，「請問兩岸要面臨戰爭嗎？」

民進黨秘書長徐國勇今日回應，1.25兆的國防預算是分8年，所以1年大約是1600億左右，「怎麼會太高呢？不會太高啦」。徐國勇表示，國防預算如果這樣子就叫做跟戰爭連結在一起，他用幾句話來跟大家互勉：「國無兵，恆亡」，國家如果沒有軍隊，一定是滅亡，因此要保持一定的自我保護能力，這是必要的。

徐國勇說，每個人家裡都有鎖，「難道你有鎖，就代表是小偷必來臨嗎？」他還比喻「你總不能上完廁所才去買衛生紙，而是要先準備好」。徐國勇也提出，對於境外勢力有些防備，本來就是必須的，「天氣冷出門時，媽媽也會要你加件衣服，難道你要出去外面冷個半死以後，回來才說我很冷，這時候才去買衣服？你可能就來不及了」。

徐國勇也批評國民黨若認為這就叫戰爭來臨，換句話講，國民黨就是拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，「就是要對把台灣送給中國，這不是我們要的。」徐國勇強調，台灣必須保持一定實力，只有備戰才能夠避戰，這是必然的道理。

