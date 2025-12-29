1.25兆國防預算遭4度封殺 官員：天花板未定「談細節是邏輯不通」

〔記者陳昀／台北報導〕攸關台灣國防建軍、8年1.25兆元國防特別預算，遭在野黨質疑細項不明，已在立法院程序委員會遭四度聯手封殺。國防官員受訪直言，立法院先審查特別條例、確定預算上限，國防部才能依實際情況，在額度內調整並確認項目，會詳細到連子裝備都列出來，現在要去解釋連預算天花板都還不知道的計畫，邏輯上不太通。

國防官員表示，國防部已向立委辦公室解釋，因為是特別條例，必須先同意方向才能提預算，進一步做具體項目的說明，只要排案審查就可以公開說明，「給我們一個機會說明嘛」，我們願意接受各黨派監督，但要符合程序邏輯。

官員強調，須待特別條例確定預算上限，國防部才能在依實際情況在額度內規劃並確定項目，條例通過後10天內就會送出預算書表，將詳細到連子裝備都列出來，現在去解釋連預算天花板都還不知道的計畫，在邏輯上不太通。

國安官員直言，條例尚未通過，連總額都不確定了，報這個有意義嗎？立法院要先同意條例框架、預算上限，才有辦法講細節，如果預算經審查和起初規劃有很大落差，國防部也要全部重修計畫，那前面報的細節項目還有什麼意義？

