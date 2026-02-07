1.25兆國防預算頻遭封殺！陳水扁同情賴清德：比我當時做總統還難

前總統陳水扁今天（7日）坦言，自己現在非常同情總統賴清德，「賴清德現在的處境，比我當時做總統還難做」。（圖／李智為攝）

針對總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，數度遭藍白聯手封殺，前總統陳水扁今天（7日）受邀演講時回憶，自己任內的3大軍購案就算從6千億被立法院殺到剩4千億，仍逃不過被在野黨擋掉的命運。他也感嘆，自己非常同情賴清德，「賴清德現在的處境，比我當時做總統還難做」，並呼籲大家要更支持賴總統、賴政府提出的國防預算。

陳水扁今天下午受到台南一中校友邀請，特地現身台大校友會館發表演講。談到藍白近期不斷封殺1.25兆國防特別預算，陳水扁回憶，在他總統任內也有3大軍購案，原編列6千多億預算、後來減少到4千多億，程序也都照立法院所說的做，仍遭在野黨批評是「凱子軍購」，並在國民黨、親民黨聯手下沒有通過。

陳水扁說，自己又不是吃飽太閒，當年還在台北賓館與時任親民黨主席宋楚瑜簽協議畫押，就是為了拜託親民黨立委支持這3大軍購案，後來宋楚瑜去北京，還問他要不要帶口信到對岸，他就說8字「主權、民主、和平、對等」，宋當時還寫在筆記本上，「結果他看到習近平就嚇到了，回來馬上翻口供，比國民黨更反對3大軍購案。」

陳水扁接著說，2009年，時任AIT處長楊甦棣與國民黨、親民黨的立法院黨鞭會面吃飯，問他們為什麼反對軍購？但他們竟說，「我們沒有反對，但是政治就是這麼玩的」，這些都白紙黑字紀錄在當時的新聞報導裡。

陳水扁忍不住反問，「國防預算、國家安全可以開政治的玩笑嗎？把國家的安全全部都玩掉，可以嗎？」前總統馬英九也說要買柴電潛艦，但美國又歷經政黨輪替，換了民主黨的歐巴馬，人家就不賣了，後來才會有國艦國造，但當時若順利早就成軍了，「現在還要再繼續開玩笑？」

陳水扁說，台灣有台灣的國家安全與利益，並坦言自己現在非常同情賴清德，因為賴現在的處境，比他當時做總統還難做，賴面對的是更加惡劣的政治環境，所以他希望大家要好好做賴的後盾、更加支持賴政府的1.25兆國防預算。



