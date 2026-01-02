1.25兆國防預算 五度遭封殺

立法院2日舉行院會，在野黨以人數優勢第5度封殺1.25兆元國防預算特別條例草案及政院版《財劃法》修正草案。（姚志平攝）

民進黨政府提出高達新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，2日在立法院第5度被在野黨攜手封殺，至今無法付委審查。國防部發言人孫立方表示，國防部對於民意機關的監督抱持虛心態度，如果委員認為需要修正，國防部會非常開放地去面對，但若完全無法審查，就連討論的機會都沒有。

不過，值得一提的是，在野黨昨在立法院會中將政院版的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案排入議程並完成一讀，交付內政委員會審查。政院版草案重點包含，公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入赴陸前應經審查會審查許可對象，以及列管指標性卸任官員登陸等。

至於1.25兆元國防採購特別條例，儘管民進黨立院黨團書記長陳培瑜前天深夜到議場前徹夜排隊遞案，仍不敵藍白人數優勢，昨院會通過在野黨團所提出的議程草案，其中未包含此國防特別條例，這也是該草案第5度遭在野黨封殺。

國防部戰規司司長黃文啟中將表示，特別預算是希望透過一次採購大幅提升戰力，國防部評估一定是以「必要性」為第一優先，如果項目是迫切且重要，又能夠很快取得的，就會列為首要目標。因此在這次與美方的先期協調的過程中，雙方也特別深入討論交貨「期程」與「數量」。

他說明，採購武器前會考量有哪些國家同時也採購，廠商能否在我方希望的時間內產製，所以可以觀察到，M109A7自走砲的採購數量比預估需求量還少，但這是美方目前保險預估，可以在我方特別預算執行時程內所供應的數量；而在海馬士多管火箭的部分，我方之前買了29套，不僅已加速產製甚至提前交運，因此這次就會加速、擴大對海馬士多管火箭的採購。