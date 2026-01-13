1.25兆國防預算 仍未排入議程

藍綠立委十三日在立法院程序委員會就國防政策在發言時互相比拚，國民黨團書記長羅智強（後右四）等立委主張軍人加薪（發言台上），民進黨立委則高喊強化國防（台下），兩黨各自表述沒有交集。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

由於賴政府仍不願依法編列立法院三讀通過法案所需預算，立法院程序委員會十二日在國民黨和民眾黨再度聯手下，經過表決第七度封殺行政院所提一點二五兆元國防特別條例及財政收支畫分法草案，無法排入十六日立法院會報告事項議程、不能交付委員會審查。

民進黨立委范雲提案，院會議程、報告事項建請照議事日程草案、增列報告事項，包括一點二五兆元國防特別條例及財政收支畫分法草案通過。她表示，如果不審定議程，就是第七度封殺國防預算，民眾黨團總召黃國昌宣稱出訪美國是為了國防預算，請不要捨近求遠，呼籲藍白不要再阻擋總預算案和國防特別條例。

廣告 廣告

國民黨團書記長羅智強強調，當行政院擺爛，國家需要前進的責任就交給在野黨，國民黨、民眾黨已經會商，針對新增計畫、急迫性民生預算，會提出讓立法院同意後動支，希望十六日院會看到新增計畫的提案。國民黨立委盧縣一說，建請將議程草案送交院會處理。

民進黨立委沈伯洋說，羅智強說新興計畫要重新提出，但所有總預算案在去年八月就已提出送到立法院，沒有說新興計畫要再另外提出的，且國防特別條例現在連條例都不給審，擋在程序委員會。

會中先表決范雲提案，在場十八人中，贊成八人、反對十人，並未通過；接著表決盧縣一提案，在場十八人中，贊成十人、反對八人，表決通過。程序委員會召委、民進黨立委沈發惠宣布，將議程草案提報院會處理。