1.25兆國防預算！他要賴清德赴立院國情報告

▲總統賴清德26宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆元國防預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆元國防預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運。行政院會27日也隨即通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，對此院長卓榮泰親上火線召開記者會，懇求國人與各政黨，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨。」資深媒體人黃揚明喊話，如此重大的預算案，賴清德應親赴國會報告。

黃揚明說，「總統投書美國媒體→總統投書刊出→（約2小時後）召開國安高層會議→（會後）開記者會→（隔天）行政院會通過特別條例送立法院審議。」這樣的流程是否合理？可受公評。但既然賴清德認為這套「守護民主台灣國安行動方案」如此要緊，接下來最重要的是「國會溝通」。

廣告 廣告

黃揚明說，曾一路鬼打牆的「總統赴立院國情報告」，是不是又該拿出來討論了？賴清德是否願意主動拋出到立法院國情報告？又或者在野黨要提案邀總統赴立院進行國情報告？攸關國家存亡危急之秋的重大事態，總不能都推給一個月前國防部都說已經送政院，但卻回應說：「還沒看到，還沒到我這裡來」的卓榮泰去當擋箭牌吧？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

臉書文「2027武統台灣」又校正回歸 徐巧芯轟沒擔當：搞不清狀況

賴清德喊1.25兆預算！台股卻大漲 她酸：人民不再相信民進黨謊言

賴清德砸1.25兆要守護台海 徐巧芯踢館嗆：F-16V要不要先來一架