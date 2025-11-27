1.25兆國防預算 卓揆籲在野：沒有國哪有黨

▲卓榮泰今日親上火線召開記者會，盼在野支持1.25兆國防特別預算，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆國防預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運。行政院會今（27）日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，對此院長卓榮泰親上火線召開記者會，懇求國人與各政黨，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」，此時此刻應該拋棄政黨成見，以國家為念，以人民為念。

對於1.25兆國防預算，卓榮泰表示，懇求國內同胞與各政黨，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」，此時此刻應該拋棄政黨成見，以國家為念，以人民為念，過去這段持續看到中共各種形式侵擾，政府極力向人民表達，政府有守護國家主權安全能力的決心，看到對方侵擾型態、頻率持續增高，更應負責任向人民說，此時此刻政府更須提高自我防備能力，也讓全世界理念相同的夥伴們清楚了要「我們自己有實力，對方才能拿出助力」。

卓榮泰說，如果此時此刻，全球包括印太地區、歐盟、德國都重新檢討國防預算，且有明顯幅度提高，身在第一島鏈關鍵位置地緣政治最敏感地區的台灣，怎麼可能不提高自我防衛能力，從全球局勢來看，這都是被動，如果沒有中共霸權侵擾行動無限上綱，頻率無限上綱，全世界也無需防治。

卓榮泰表示，執政黨跟政府是負責任的政黨與政府，必須在此時做出這樣的決定，期待國人同胞能夠支持，更希望在野政黨看清事實，審慎了解目前局勢，唯有這樣做才能告訴大家，真正的和平是告訴大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來，有實力可以爭取和平，人民不用上戰場，如果沒有實力，當對手真的有錯誤訊息、不當企圖想要來犯，若防衛能力如果不即時展現，無法展現負責任政黨政府的態度。

卓榮泰強調，會極力請國防部跟朝野各黨團積極溝通，同時請經濟部做必要回應跟溝通，今天通過的兩項討論案，一個是民主防衛能力，一個是國防關聯產業發展，一方面希望得到先進精密各式先進的武裝力量，同時是有這樣的準備政策，就本國在地國防軍工相關產業同時提升轉型升級。

卓榮泰指出，讓國防軍工相關產業能夠成為高科技產業之外，再一支能夠助長國內經濟成長的力量，這對國內經濟發展而言是一道新的方向，世界各國在考量國防產業製造生產能力，都把台灣列為可能成為新興且重要力量崛起，應該謹慎且把握此契機，面對外在侵擾適時加強自身能力，也加大自己產業發展的力道。

