1.25兆國防預算「暫緩列案」 藍白再邀賴總統報告「一問一答」

台北市 / 綜合報導

立法院表決大戰，來看到在今天程序委員會上，處理總統賴清德提出的1.25兆國防預算，但是在藍白聯手下，敲定「暫緩列案」，國民黨團總召傅崐萁更提出，要總統到立法院進行國情報告，而且必須採取「即問即答」方式，不過前國民黨主席朱立倫，卻出言緩頰，認為總統報告的流程必須合憲，而且只要賴清德願意來說明，立法院就應該給予尊重。 稍早行政院則回應，對於立法院又提出違憲要求，感到高度不解、並表達強烈遺憾。

立法院民進黨團委員VS.立委(國)翁曉玲說：「台灣要安全，不要...(吳三桂)，(贊成郭委員提案，請舉手)。」高舉手拿板衝到主席台前，立院民進黨團齊聲抗議，藍白阻擋國防預算，但表決仍在繼續，立委(國)翁曉玲VS.立委(民)王義川說：「贊成者9位，反對者9位，本席決定反對，本案不通過，(翁曉玲擋國防預算)。」

民進黨立委王義川，氣得轉過身對著國民黨立委翁曉玲，連喊數十聲不要擋國防預算，藍綠白爆發激烈爭執，就是因為程序委員會2日審議，行政院提出的1.25兆，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，以及行政院版的財劃法修正案，最終在藍白票數優勢下，兩案都暫緩列案，在野喊出應該先請總統賴清德到立院進行報告，更必須採取「即問即答」否則預算免談。

立委(國)傅崐萁說：「有問有答，一問一答，不是賴清德總統，到立法院來發布新聞稿，然後掉頭就走。」立委(民)鍾佳濱說：「憲法法庭很明確地說明，如果說總統在國情報告，也有實質上接受立法院詢答的過程，就會侵犯到行政院跟立法院的職權。」

執政在野對於預算和總統報告僵持不下之際，前國民黨主席朱立倫也罕見跳出來打圓場，國民黨前主席朱立倫說：「覺得(國情報告)這是一個很好的機會，至於它的方式，當然要符合憲法相關的規定，我相信總統只要願意來立法院說明，立法委員也應該要尊重總統。」總統是否要到立院進行國情報告，還有待朝野凝聚共識。

