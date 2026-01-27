1.25兆國防預算 未列入議程

行政院提出的一兆二千五百億國防特別條例，國民黨、民眾黨立委在程序委員會二十七日將其封殺並未付委審查。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院本會期將於一月三十一日屆滿，立法院程序委員會二十七日召開本會期最後一次會議，討論三十日院會議程。藍、白立委再度以人數優勢，通過國民黨團提案，決議將議程草案送交院會處理，民進黨團主張增列的政院版國防特別條例與財劃法修正草案，則未能列入議程。

程序委員會會中，民進黨團提案，要求將行政院提出、規模為八年新台幣一兆二千五百億元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，以及政院版財政收支劃分法修正草案，納入三十日院會議程。民眾黨團則主張列入其黨版四千億元規模的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，朝野意見分歧。

民進黨立委羅美玲表示，本會期最後一次程序委員會，政院版國防特別條例與中央政府總預算案多次遭到擱置，呼籲在野黨若對條例內容或金額有意見，應依程序付委審查，而非持續阻擋議程。她指出，相關國防預算係經國防部長時間評估與討論後提出，仍可在委員會中進一步檢視與調整。

國民黨立委翁曉玲則表示，政院版國防特別條例條文過於簡略，僅以少數條文即要求通過高額預算，難以負責審查，並質疑行政院未依法完整編列軍人加薪與警消退休相關預算，影響總預算審議進度。她主張，議程草案應交由院會處理，再由院會決定是否列案。

經表決，民進黨團在人數上不敵國民黨團與民眾黨團，政院版國防特別條例、總預算及相關修法草案未能增列議程；隨後程序委員會通過國民黨團提案，將議程草案提報院會。換言之，本會期最後一次院會的實際議程內容，仍待三十日院會表決決定。