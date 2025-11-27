1.25兆國防預算！羅智強轟賴清德：對人民吝嗇卻對美國裝大爺

總統賴清德昨日宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今召開記者會痛批，賴清德為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘！國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？

國民黨團今召開記者會痛批，賴清德為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘。（圖/國民黨團提供）

國民黨團今（27）日召開「2027 武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇出席。國民黨團痛批，賴清德政府說台美關係史上最好，美國4月公布對台對等關稅N+20%，到現在拿不出對策，卻又要拿子孫的未來，狂買軍火、讓青年人上戰場？

羅智強轟，賴清德對國人錙銖必較、吝嗇無比，卻對美國裝大爺。（圖/國民黨團提供）

羅智強指出，今年國防預算9500億元，占GDP3.3%，若加上八年1.25兆元特別預算，今年國防預算將達1.1兆元新台幣，占GDP 4.2%，占中央政府總預算的4成，是國民黨執政時期國防預算3000億元的3.7倍。

羅智強直言，但換來的是什麼？共機越過台海中線、圍台軍演、WHA（世界衛生大會）無法出席，更慘的是，鉅額軍購至今無法如數到貨，這是什麼樣「無能凱子政府」才會做出來的事？羅智強強調，1.25兆元國防特別預算，奪走了醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續，賴清德對國人錙銖必較、吝嗇無比，卻對美國裝大爺。

國民黨團再次呼籲，中華民國要和平、要發展、要安全，就是不要戰爭，台灣更不需要只會窮兵黷武的獨夫總統。

