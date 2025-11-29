1.25兆國防預算 藍白擬邀總統到立法院國情報告

總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算，立法院國民黨團拋出，邀請賴總統到立法院做國情報告的主張，民眾黨團說，如果民進黨不阻擋會列為考慮，綠營表示樂見其成，但強調立法院處理必須合法合憲。

在野邀總統說明特別預算 府：朝野有共識可研議

賴總統26日召開國安高層會議後，親自開記者會宣布「守護國安行動方案」，要在2026到2033年8年間，投入1兆2500億元的國防特別預算，金額規模與背景反映出國安單位對於台海局勢變化的擔憂。

不過，在野黨批賴總統在玩火，國民黨團打算邀賴總統，到立法院進行國情報告，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥質疑，這難免讓一般民眾覺得又是另外一個黑箱作業，又是另外一個透過外媒搞大內宣，期待賴清德總統親自到國會，跟所有的國會議員做報告討論。

形式可能採一問一答或多問多答，藍營立場是不反對國防預算，但要求買到對的武器，否則對國家的財政或對全民的是很不負責任的。

民眾黨表態跟進，民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，如果民進黨不要再阻擋，讓民意可以確實好好地監督賴清德總統，當然我們會列為考慮，邀請賴清德總統隨時來立法院，只要他願意來。

對此，總統府回應，目前相關主張是個別立委的意見，如果未來朝野黨團能有共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則強調，不管是總統到立法院，或者是行政院長到立法院，都有憲政的關係、憲法的規定，以及相關職權行使的辦法可以依循，一切都要合憲依法來辦理。」副總統蕭美琴被問到時，亦重申依照憲政程序辦理。

總統賴清德今（29）日出席青年論壇前，也做出回應表示，「如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持，謝謝！」

台北／蕭秉儀、郭致汎 責任編輯／陳盈真

