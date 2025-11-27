1.25兆國防預算 顧立雄：與美完成初步協調

▲國防部長顧立雄表示1.25兆國防預算，對美軍購當然是重要採購項目，目前已和美國完成初步協調。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆國防預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運。對此國防部長顧立雄今（27）日於行政院會後記者會證實，此次特別預算對美購當然是重要項目，目前已和美國完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料及交易期程等資訊，說明美方確實有共作意願，雙方在過程中持續磋商。

對於1.25兆國防特別預算方面，顧立雄說明，其中包括軍購、商購及自製方式，對美軍購當然是重要採購項目，目前已和美國完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局正式提供採購項量、報價資料及交易期程等資訊，說明美方確實有共作意願。

顧立雄表示，現在因為軍購案案項正在美方內部審查中，還沒有知會國會之前，我方原例是不對外公開，等到完成知會國會後，我方再適時對外說明，因此在規劃過程中持續磋商。

