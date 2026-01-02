1.25兆國防預算 黃暐瀚喊話藍白：擋在程委會叫「根本不審」

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。媒體人黃暐瀚今（2）日說，他支持在野黨嚴審軍購案，但直接擋在程序委員會，不叫「不給放行」，而是叫「根本不審、不討論」。

黃暐瀚以「希望程委會，儘速排案審案」為題發文表示，雖然他已經講過多次，仍有許多網友留言或來訊詢問：「光是兩張A4紙，就要放行1.25兆喔」？他簡單一次回答。

黃暐瀚指出，行政院在去年11月27日提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，共六頁，寫明為何有需要、最多花多少、分哪些項目，以此向立院說明。

黃暐瀚也說，程序委員會是特種委員會，每週二中午召開，以決定週五院會的議題。這是排案用的委員會，不是審案，順利排進院會的案子，後續還需在大院一讀、付委，再到常設委員會進行審查，若通過（或多案並陳送大院進行表決），還得再回大院二讀、三讀。

黃暐瀚直言，他常說嫌貨才是買貨人，完全支持在野黨嚴審軍購案，但想嚴審，還得送到外交國防委員會才有辦法逐條審，仔細審，甚至予以刪減或刪除。講更白一點，就算這1.25兆，藍營主張全刪，也該讓它排案進委員會，再叫來國防部長一條一條問，一條一條審，清楚告訴民眾軍購案有多扯、有多貪、有多沒必要，然後一口氣全砍，這才叫善盡立委職責。

黃暐瀚強調，直接擋在程序委員會，不叫「不給放行」，那叫「根本不審、不討論」，這是很多網友誤會的地方。

