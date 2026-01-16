1.25兆國防預算 黃重諺：基於建軍必要性 不會另作他用

針對近期有關國防特別預算的爭議，國安會諮詢委員黃重諺今天(16日)接受廣播節目專訪時表示，強化台灣國防不僅是台灣的事，世界各國也同樣關心。他強調，國防預算的相關內容與編列是基於未來建軍的急迫性與必要性，不會另作他用，也相信經過溝通後，在野黨不會持續杯葛。

民眾黨主席黃國昌日前赴美訪問，返台後表示行政院所編列的新台幣1.25兆國防特別預算中，對美軍購僅占3千多億，暗指剩餘的9千多億有浮編嫌疑，意圖拆分為其他用途。

廣告 廣告

對此，國安會諮詢委員黃重諺16日接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，在野黨領袖有機會與各重要盟友交流，了解國防、印太情勢及合作方向都是正面且應當的，相信美方也一定會利用此機會向在野領袖說明台灣為何需要投資這些國防設備。

黃重諺指出，強化台灣的國防不僅是台灣自己的事，更涉及整個印太或是第一島鏈的穩定與安全，是民主世界的重要安全問題。因此，美方確實非常關切台灣推動1.25兆國防特別預算，其內容與編列也是基於台灣建軍的急迫性與必要性。黃重諺說：『(原音)台灣跟美方我們基於台灣在國防上的需要，就未來8年整個建軍上的急迫性跟必要性去做出編列。所以我可以告訴大家，沒有所謂這當中還有拆成哪一個部分可以另外用什麼，而是它本身就是一個針對目前台灣需要的完整方案。』

另外，立法院外交及國防委員會將於19日召開秘密會議，由國防部向立委說明國防特別預算的內容。黃重諺說明，國防特別條例至今無法付委審查，待條例順利通過後，就會完整向立法院說明預算編列相關細項。黃重諺說：『(原音)後續如果條例蒙國會通過的話，那緊接著我們要送的預算，會包括有這些需要的，因為上面很清楚講台灣極需要哪些，比方說精準火砲、需要有一些智慧決策系統、需要有一些無人機等等。這些其實非常清楚的都寫在上面，我們需要這方面的戰力。』

至於是否擔憂在野黨持續杯葛，黃重諺指出，民進黨過往在野時，對於國防預算也不會一路杯葛到底，雖然政黨競爭激烈，但大家心中還是會有一把尺，有關外交、國防的事務，大家對內競爭、對外一致，這是基本的邏輯。(編輯:王志心)