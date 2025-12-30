1.25兆國防預算 5度遭封殺

立委羅智強（後右六）表示，國民黨堅定立場是要投資戰備，也要投資和平。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院程序委員會三十日開會，討論一月二日及六日立法院會議程。在藍白立委人數優勢下，民進黨團提出行政院版財政收支劃分法修正案及一點二五兆元的國防特別條例列入議程案，第五度被擋下，未列入議程。

程序委員會昨日針對立法院第十一屆第四會期第十六次會議議程進行討論。民進黨團主張，議程報告事項與質詢事項應依議事日程草案通過，並增列相關報告事項，其中包含行政院版財劃法修正案及國防特別條例草案。

民進黨立委沈伯洋發言表示，藍白立委未讓國防特別預算付委審查，程序委員會僅負責檢視法案形式要件，無權阻擋法案進入實質審查，賴清德總統已表明願意赴立法院進行國情報告，但依憲法法庭相關判決，總統國情報告並非即問即答形式，藍白立委將憲政議題與預算審查掛鉤，恐影響立法程序正常運作。

民進黨團書記長陳培瑜指出，面對中國近期持續對台進行軍事演習與相關作為，立法院應就國防相關預算進行實質討論，確保國家安全相關法案得以依程序審議。

國民黨團則主張，議程草案應交由院會處理，黨團書記長羅智強發言時表示，共軍近期對台展開「正義使命─二０二五」環台演習，相關安全情勢引發社會關注，但認為民進黨執政下的國安處理方式，已使台灣承受更大安全壓力。

羅智強說，喪權辱國的就是民進黨、就是賴總統，國民黨執政時，中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎，民進黨還無力以對；國民黨堅定立場是要投資戰備，也要投資和平，「卡國防預算就是賴清德」，希望賴總統說話算話，來立法院報告並接受質詢。

經表決後，在場十八人中，贊成十人、反對八人，通過國民黨立委林倩綺提案，議程草案提報院會處理，是否列入下次院會議程，將由院會決定。

行政院發言人李慧芝表示，和平靠實力，中國正進行非理性挑釁軍演，但立法院在野黨再度怠行職務、持續忽視國家利益，令人非常遺憾。