總統府今天再度召開全社會防衛韌性委員會，由於日前發生北捷隨機攻擊案，總統要求未來無論中央、地方政府都應該以此為鑑，團結改進，另外，對於1.25兆國防特別預算在立院遭四度封殺，總統也隔空喊話在野黨。

1.25兆國防預算4度遭藍白封殺 總統：展現守護國家決心

總統賴清德親自主持全社會防衛韌性委員會 分別談及北車隨機攻擊事件及1.25兆軍購預算（圖／總統府提供）

總統賴清德，親自主持全社會防衛韌性委員會，面對上週五發生的北車隨機攻擊事件，賴總統要求中央地方，應該團結改進。

總統 賴清德：「事發後無論是中央 地方政府或醫療體系都積極應變，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討改進並建立制度。」

內政部長 劉世芳：「針對無差別的攻擊事件，對於社會民心造成巨大衝擊，政府將持續統合警消各單位、民力資源以及各公共場域或活動主辦單位、保全人員。」

台北車站日前發生隨機攻擊事件 內政部長表示將整合警消、民間等單位建立防護網（圖／總統府提供）

國內發生隨機攻擊，對外，台灣同時間面臨中國武力侵擾，賴總統日前拋出1.25兆國防特別預算，卻在立院遭藍白四度聯手封殺，他也再度重申立場，向在野黨喊話。

總統 賴清德：「中國對台灣 對印太區域的威脅持續加劇，企圖把民主台灣變成中國台灣，我要再次向國人同胞說明，台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家，維持現狀的堅定決心。」

賴清德日前拋出的1.25兆軍購預算遭藍白聯手封殺 他表示要展現守護國防、維持現狀的堅定決心（圖／總統府提供）

總統強調防衛韌性不只是軍事上有準備，更重要是全民意識培養，廣發小橘書就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，唯有全民都做好準備，才能強化國家因應挑戰的韌性。

原文出處：1.25兆國防預算4度遭藍白封殺 總統：展現守護國家決心

