1.25兆強化國防護民主 美對台立場不變4／賴清德投1.25兆國防預算 國台辦批：討好外部勢力

中國國台辦發言人彭慶恩。（資料照，翻攝畫面）

總統賴清德在美國《華盛頓郵報》投書，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，展現捍衛民主的決心，此舉獲得美國軍方高層的支持。不過，中國國台辦則又見縫插針地批評，宣稱這筆原本可以用來改善民生、發展經濟的錢，卻用來買武器，把台灣推向災難境地。

總統賴清德史無前例提出 1.25 兆的國防特別預算，引發國際關注，賴總統指出，北京對台的滲透與影響力操作正在加劇。美國退役海軍少將蒙哥馬利在 X 上發文大讚賴清德是真正的「實力帶來和平」的倡議，值得美國全力支持。美國眾議院共和黨外交委員會也轉推總統投書，表示這進一步證明台灣是「關鍵的夥伴」，願意投入大量的資源來擊敗區域內的敵對勢力。

南韓媒體分析，美國總統川普曾要求台灣提高國防支出至 GDP 的 10%，並支付防務費用。隨著中國軍事壓力升高，台灣除了加強在美投資，也必須承擔增加防衛支出的成本。

與前總統拜登明確表態保衛台灣不同，川普在台灣防衛問題上保持戰略模糊性。對台灣方面，美方鼓勵增加國防預算及購買武器，近期也首次批准向台灣出售戰機零件。

雖然國際社會普遍肯定台灣的自我防衛，但中國國台辦則痛批民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求。中國國台辦發言人彭慶恩表示，民進黨將本來可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。

在國際支持與兩岸緊張的情勢下，台灣的國防支出也成為無法避免的代價。

