1.25兆強化國防護民主 美對台立場不變5／貝森特強調美對台立場不變 日遭前大使批未掌握先機

美國總統川普跟中國國家主席習近平在台灣時間週二晚上突然通電話。雙方對於是否談及台灣議題，是「各自表述」，但美國財政部長貝森特在最新的訪問中強調，美國對台政策「並未改變」。另外，隨著兩國貿易戰休兵，日本前駐中國大使垂秀夫批評，這次日本沒有掌握到「通話順序」的主動權；但同時他也強調，日本絕不能撤回「台灣有事」相關發言。

日中外交風暴持續延燒之下，美國總統川普24號和中國國家主席習近平進行通話，一度傳出是習近平罕見主動致電，不過美方澄清，其實是川普主動打的。

美國財政部長貝森特表示，這通電話是總統川普在歷史性韓國釜山會晤後30天主動發起的，兩位領導人關係良好。但對於台灣立場的問題，貝森特則簡短回應，美國對台立場未變。

在川習會談結束後的幾個小時，美日也進行了電話會談。對於這順序，日本前駐中國大使垂秀夫表示遺憾。他說，坦白說，這個順序實在非常令人遺憾，日本本應該先打電話給美國的川普總統，事先進行意思溝通。

川習通話中提到台灣議題，習近平向川普強調「台灣回歸中國，是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，垂秀夫認為，美方反應因理解不足，而未形成實質抗衡。他表示，如果川普總統對此有充分認識，本來應該說「抱歉，美國的認識不一樣」，但很可能川普總統並沒有理解到這個程度。

垂秀夫個人覺得，日本絕不能撤回發言，涉及國家的立場與尊嚴，並且必須重新構建對中戰略。他還拿前總統蔡英文舉例：就像蔡英文以民間身分前往德國參加論壇一樣，雖然看似是民間交流，但雙方關係卻因此迅速升溫。

他認為，日本需要和歐洲、印度與東協等多國建立多層次的關係網絡。日本若仍困在日中框架裡，在美中加速靠攏的局面下，最先被邊緣化的恐怕就是日本。

