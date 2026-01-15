1.25兆強軍條例成攻防焦點 綠黨團點名黃國昌設門檻、限版本「打假球」

民進黨立院黨團今日召開「別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制」記者會。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前訪美後，宣稱「軍購僅需3000億」，更揚言自提民眾黨版本的國防特別條例，但卻遭到AIT、國防部相繼打臉。對此，民進黨團今（15）日召開記者會強調，強軍特別預算必須依法先審查特別條例，呼籲朝野一致支持，切勿卡關強軍特別條例，應回歸制度，逐項嚴格審查。

民進黨立院黨團今日召開「別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制」記者會，由幹事長鍾佳濱、立委范雲、張雅琳、沈伯洋出席。

鍾佳濱指出，依預算法規定，特別預算必須有特別條例作為法源，內容應清楚載明目的、項目、規模、財源、執行期程及審計方式。由於國防軍購與相關建設往往需多年期程，過去強化軍備皆透過特別條例處理，並非「要或不要」四個字就能解決的問題。

他表示，近期黃國昌赴美返台後的發言，似乎忽略特別條例須進行實質審查的制度本質，甚至對條例設下門檻與版本限制，恐讓社會誤以為其支持強軍，實際卻是卡關。

范雲直言，從黃國昌的說法來看，若設門檻、限版本，就是「打假球」。她強調，行政院版本明確指出，強軍特別條例並非僅限對美軍購，也包含厚植國防產業、打造非紅供應鏈。所謂「對美軍購三千億」是美方資訊，並非條文內容，若刻意限縮為軍購三千億，形同誤導社會。

她也質疑，若排除行政院版不予討論，是否違反憲政分際與釋字499號要求的國會自律原則，同時也牴觸預算法與相關釋憲意旨。

張雅琳則表示，黃國昌將強軍特別條例簡化為「對美軍購3000億」，完全是內容走鐘。她指出，條例內容及國防部資料皆為公開資訊，清楚載明包含軍備、國防產業、台美合作與培訓等項目，並非僅限武器採購。她也提到，國防部及 美國在台協會 已多次澄清相關說法，呼籲發言前應詳讀關係文書。

鍾佳濱補充，黃國昌所指的3000億，可能混淆了去年美國國會通過的對台軍售案。AIT近日再度轉貼去年貼文，重申美方支持並歡迎賴總統提出的1.25兆強軍特別條例。

沈伯洋進一步說明，1.25兆強軍特別條例為8年期計畫，除軍購外，還包含防空系統、精準火砲、AI整合、彈藥存量，以及與他國合作、國內國防產業投資、後勤維修與人員訓練等多項內容，並非僅限對美採購。他強調，條例重點在於項目與整體防衛韌性，不應刻意混淆為單一軍購金額。

鍾佳濱最後表示，民進黨團呼籲不論國民黨或民眾黨，應正視強軍特別條例的重要性，不要設門檻、不限版本、不打假球，回到制度面，針對條例的目的、項目、規模、財源、期程與審計逐項審查，讓強軍特別條例順利進入實質審議。

