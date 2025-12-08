1.25兆成軍方負擔

（圖／本報系資料照）

軍方現在頭要大了。賴政府一口氣給1.25兆元國防特別預算，軍方要怎麼花，相當頭疼，很少聽說軍人把這筆錢視為天上掉下來的禮物。綠營大力宣傳，是選舉用的，是給美方看的，是給反中仇中支持者的鼓舞，但軍人花這筆錢，是有壓力的。

就以月前才通過的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」來說，國防部原編列1129億餘元，經朝野協商，共減列50億餘元，改為1078億餘元。這筆特別預算的編法是上級交給下級單位一個數字，要求必須在幾天內編出採購項目，於是才有1張長官座椅編列5萬元，連基地整修游泳池經費也編到特別預算裡的離譜情事。

國防部運氣好，韌性特別預算沒交到國防委員會審查，直接朝野協商，否則立委拿著編列項目逐一質詢，刪減數字可能更大，離譜的採購項目也會現形。這也是為什麼預算刪掉50億多，綠營不吭聲，連民進黨立院黨團都說，編的不合理，該刪就刪。

此外，韌性特別預算編得急，送到立委手上只剩3天可以看採購項目，中間有1天還是中秋節，藍委馬文君辦公室是連夜加班看預算的。

現在問題來了，這筆「匆匆忙忙」編的韌性特別預算，規定2年要花完。換句話說，錢雖要到了，但因計畫還沒做完整，有些單位急得如熱鍋螞蟻，因為有些項目需要對外招標，變數較多，因此軍方不停的開會。他們也擔心，如果兩年花不完預算，可能因執行不力而受到懲處。

不過千億的韌性特別預算，就搞得軍中人仰馬翻，現在1.25兆元國防特別預算更是韌性特別預算的10倍以上，軍方怎麼吃得下，實在令人懷疑。

綠營執政一再強調增加國防預算，但以蔡政府言，國防預算自2017年的3577億元到任內最後一次編的4406億元，8年間只成長近900億元。但賴政府下年度的國防預算編列，跳躍式地增加到5614億元，加上採計北約模式，合計達9495億元，這還不包括分兩年度的千億韌性特別預算，和分8年度的1.25兆元國防特別預算。

軍方建軍編預算有所謂的5年建軍計畫，軍事投資費與作業維持費依優先排序編列，這樣才不會亂了套。現在可好了，國防預算與新編的兩個特別預算，軍方明年估計多出約3200億元要花掉，而這些錢絕大多數不在參謀計畫作業內。5年前，沒有將領會想到2026年國防支出會高達9495億元，還再贈送兩個特別預算，這對擅長嚴謹計畫的軍隊而言，是負擔而不是禮物。