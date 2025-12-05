■1.25兆打造台灣之盾 谷歌Gemini大戰ChatGPT 鴻勁1張賺150萬原因

文．張興華

賴總統推1.25兆「台灣之盾」，預估無人載具、低軌衛星、網通等相關軍工產業至少有4000億商機，如結合AI台灣半導體優勢，將再次帶動產業升級與經濟發展。隨著Gemini3大戰ChatGPT 5話題熱燒，相關Google供應鏈TPU概念股不斷升溫。而從做封測設備的興櫃股王鴻勁掛牌，一張最多可賺150萬的飆風來看，AI基建供應鏈仍是市場最搶手的標的。

因應戰爭型態改變，及強化國家防衛韌性與發展不對稱戰力，總統賴清德日前宣布，將自2026年至2033年的八年時間內投入1.25兆元經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統，經費運用除增加對外採購外，也將投資國內工程、商購及委製項目等，國內投顧法人認為，在政府提升國防自主與強化防禦性設備前提下，軍用無人機，以及低軌衛星等產業供應鏈，將在這波政府的政策做多計畫中直接受惠。

賴總統11月26日召開國安高層會議，並於會後召開記者會，他表示，面對中共意圖併吞台灣的威脅，國安團隊提出全面建構民主防禦機制，與全方位建構國防相關產業二大行動方案因應，同時國防部亦完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，將自2026年起至2033年，投入1.25兆元經費，打造「台灣之盾」，提升台灣先進防空系統外，也將導入高科技與AI強韌防衛作戰體系，以「拒止」、「韌性」及「智慧化」三大策略，於2027年達成國軍高戰備能力，且於2033年完成全面嚇阻戰力，以建立能永久捍衛台灣民主的國防力量。

發展軍工帶動產業與經濟升級

「台灣之盾」特別預算的支出，除了向外採購防空、防衛的武器設備外，也將部分投資國內相關的軍工產業，包括軍事工程、設備及採購委製項目，且將廣泛運用台灣高科技與精密製造工業的實力，如半導體、ICT、AI等相關產業，進而帶動整體產業與經濟升級。

國防部長顧立雄亦於記者會中指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」預計可為國內創造4000億元產值，並帶來9萬人以上的工作機會，於保護台灣安全的同時，亦能推動整體經濟發展，打造非紅產業供應鏈。

經濟部長龔明鑫補充表示，「台灣之盾」的國防產業範疇涵括陸海空的國防裝備，並延伸至太空與資安領域，經濟部目前聚焦五大國防軍工產業，包括軍用航太、船艦、無人機／船等無人載具，及機器人／狗，和衛星等產業。

本土相關商機至少4000億元

賴總統26日親自釋出打造「台灣之盾」目標計畫後，行政院亦火速於11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，後續將送立法院進行審議，若順利經立法院會三讀通過，再經總統核覆即可施行。

理周投研部指出，本次行政府通過的特別條例草案，其中在防禦性武器部分，如精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統、防空、反飛彈與反裝甲飛彈等七大類武器，皆為1.25兆元特別預算的主要採購項目，而實際於國內進行委製與採購的項目，如無人機／船、機器人／狗，以及軍用航空組件與維護等的預算支出，根據國內券商投顧法人估計，應約占特別預算的三分之一強，即至少4000億元以上的規模。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1319期，2025.12.04出刊。

