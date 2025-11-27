1.25兆打造台灣之盾？郭正亮點1項目是關鍵

▲美國海軍E-2D鷹眼（Hawkeye）空中預警機。(圖／美國海軍官網)

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前立委郭正亮指出，在野陣營不是反對國防，而是希望要買到能用得上的武器，在他看來，國軍是否能夠買到美軍現役的E-2D空中預警機？是最重要的檢驗項目。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，在野陣營不是反對國防，而是希望要買到能用得上的武器，如E-2D空中預警機。他指出，國軍現役的預警機是老舊的E-2K，而E-2D是美軍現役機種，若國軍要與美軍、日本自衛隊連線，勢必需要該型機，但據他了解，國防部在前美國總統拜登時代就不斷尋求購買E-2D，可是美國就是不賣，這一項就會是最重要的檢驗項目。

不過，對於郭正亮一席「E-2D是最重要的檢驗項目」言論，同場的國民黨立委柯志恩直言，國軍採購的66架F-16V至今尚未交機，所以先把這些戰機拿到手再說，E-2D還太遠了。

