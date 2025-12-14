1.25兆打造「台灣之盾」 家族成員看這裡

▲陸軍「神弓操演」陸射劍二飛彈實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.13）

[NOWnews今日新聞] 因應中國解放軍的彈道飛彈、巡弋飛彈、飛行器與無人機威脅，總統賴清德11月底提出1.25兆國防特別預算，致力打造「台灣之盾」，未來將整合美製、國造防空飛彈，強化台灣的防空體系。

「台灣之盾」家族包括中科院研製的「強弓飛彈」、美製愛三飛彈增程型、國產天弓三型飛彈、「國家先進地對空飛彈系統」(NASAMS)等，從高高空、中高空至低空，分層攔截敵軍威脅。

「台版薩德」強弓飛彈國防展首亮相 中科院曝已量產

中科院以天弓三型飛彈和自製的預警雷達為基礎，以「強弓專案」持續研發「長弓系統」，目標是有效攔截70公里高空的威脅。「強弓一型」為反飛彈型，也就是射程45公里的天弓三型增程型，稱為天弓四型飛彈，目標將攔截高度達到70公里，射程超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美軍現役「終端高空區域防禦系統」（THAAD，俗稱薩德）系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。



2025年台北航太暨國防展展出「強弓飛彈」系統，包括射程70公里的強弓飛彈與強弓射控雷達。中科院指出，強弓射控雷達為我國自主研發主動相列雷達（AESA Radar）系統，可機動部署，具備搜索、追蹤、分類與鑑別來襲目標之能力，負責彈道飛彈目標偵追、引導強弓飛彈、與強弓飛彈進行上下鏈通訊等功能執行。中科院院長李世強受訪表示，他們展出強弓飛彈表示已經量產。

弓三、愛三增程型攔截飛彈與無人機

國產天弓三型飛彈最大射程45公里，增程型防空飛彈傳聞2018年已完成測試驗證，除射程高度從45公里增程到70公里外，更提升抗干擾能力，將部署在北部地區及重要軍事目標，可針對敵軍東風飛彈與高價值飛行器進行攔截。

愛國者防空飛彈系統在1991年波斯灣戰爭中經過實戰驗證，國防部自2007年起持續將愛國者二型飛彈規格提升至愛國者三型飛彈。面對中國軍事威脅日益增加，2021年3月軍方證實用對美軍購結餘款增購一批愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），愛三增程型換裝新脈衝發動機後，射程更遠，能夠攔截射程600公里的地對地彈道飛彈。

愛三增程型除美軍使用外，日本與台灣是海外唯二兩個使用國，美國願意提供與美軍同級愛三增程型飛彈，除反應出中國彈道飛彈威脅增加外，某種程度也反應出美國印太戰略中，我國扮演抑制中共軍力對區域影響上有其重要性。

▲中科院於國防館展出強弓飛彈、發射架。（圖／記者呂炯昌攝）

NASAMS不夠用 軍方擬增購

美國拜登政府在2024年10月25日宣布售台3套「先進地對空飛彈系統」（NASAMS），NASAMS結合MPQ-64哨兵（Sentinel）雷達，NASAMS系統可說具備強大的相容性，可搭配的防空飛彈彈種非常多，包括有AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）丶先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER）、AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）短程空對空飛彈、德製IRIS-T短程防空飛彈等，防空射程可達40至50公里，可反制無人飛行載具（UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具（UCAV） 與固定翼戰機等。

總統府指出，首套系統將於今年交付，屆時將肩負起台北中樞地區防空重任，NASAMS是各國在用於強化中樞、都會區、機場防禦上時常應用的系統，該系統具備相當大的運用彈性，未來包括北中南都會區及東部重要基地，都有望能夠納入NASAMS系統的防護網內。

我國採購項目還包含123枚先進中程空對空飛彈增程型飛彈。NASAMS將部署於大台北地區與重要軍事機場周邊。原本傳出軍方採購數量為4套，在返台成軍服役後，為防護重要關鍵設施，未來不排除透過特別預算項目，再度向美增購。

▲美國陸軍先進地對空飛彈系統（NASAMS）發射車。（圖／美國陸軍）

刺針、陸射劍二飛彈扛野戰防空

為了淘汰服役近40年的檞樹防空飛彈，陸軍向中科院採購陸射天劍二型防空飛彈。陸射劍二系統由車載發射，具備機動、快速不對稱戰力優勢。陸射劍二系統主要由接戰管制車、相列雷達車、發射車與運彈車所組成，具備全天候、全向性高操縱性能與電子反反制能力，可於偵搜範圍內執行360度搜索、追蹤及監控，並將雷達即時傳送至指揮管制中心，供部隊指揮官下達即時作戰指令，確保部隊空域安全，

軍方指出，陸射劍二飛彈同時具備有效偵測及攔截定翼機、旋翼機、無人載具及巡弋飛彈等多種空中威脅能力。陸射天劍二型飛彈射程2到15公里、射高7公里。

1980年代蘇聯入侵阿富汗戰爭中，美國中情局（CIA）提供阿富汗反抗軍340枚FIM-92A型刺針飛彈，給予蘇聯航空軍隊嚴重打擊，使刺針飛彈獲得「直升機殺手」的名號。在俄烏戰爭中，美國也軍援刺針飛彈，協助烏克蘭軍對抗俄羅斯直升機與低空飛行的慢速機。

陸軍與陸戰隊使用復仇者防空飛彈系統與雙聯裝刺針飛彈（DMS）系統多年，但過去美方擔心刺針飛彈外流，始終不願意售台可單兵攜行式的刺針飛彈。直到2015年12月，歐巴馬政府才批准出售。陸軍透過「遊龍專案」原規劃於106至114年由海軍統建，併同陸軍需求，編列新台幣133億7523萬元，向美國採購發射器178套、飛彈500枚，但因新冠肺炎與俄烏戰爭爆發等因素，延遲交付。經過了10年，肩射型刺針飛彈才於今年漢光41號演習中首度曝光。

▲國防部長顧立雄視導陸戰隊防空部隊，可單兵攜行的肩射式刺針飛彈首度亮相。（圖／國防部提供）

