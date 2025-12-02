1.25兆換川普撐腰？鄭麗文揭賴清德如意算盤轟：愈走愈偏激

賴清德日前宣布投入8年1.25兆國防預算，引發不少爭議。（圖／資料照／范揚光攝）

總統賴清德日前宣布追加1.25兆國防預算，而且還投書《華盛頓郵報》，引發討論。對此，國民黨主席鄭麗文分析，賴清德一連串的作為，全是為了替接下來的總統連任鋪路。

鄭麗文在昨（1）日播出的《新庶民大頭家》接受專訪，被問到賴清德總統宣布8年追加1.25兆的國防特別預算，她認為賴清德這番談話，感覺上是在情勒台灣人民，因為1.25兆是天文數字，而且每年也有天文數字的國防預算，之前也有好幾筆特別預算，任何有常識的人都知道，會造成難以承受的財政負擔，並表示希望兩岸不要動武，應該朝避免戰爭的方向去做，而不是火上加油，處處踩對岸紅線。

鄭麗文詢問過很多軍事專家，「1.25兆真的能夠打造出台灣之盾嗎？恐怕這個小數點點錯了」，更質疑投注超乎能力範圍的一些數字，真的就能和中國大陸進行平起平坐的軍備競賽嗎？她砲轟賴清德只是在催促戰爭、催生戰爭，不是在催生和平，是整個做法裡頭最荒謬的地方。最可悲的是，想開支票還要登報告訴美國，「你堂堂的國家元首，重大的國防預算，重大的國家政策，你居然是登廣告投書，登報告知對方，我們什麼時候淪落至此呢？」

至於美中關係，鄭麗文指出，美國貝森特說明年川普和習近平可能會見4次會，美中關稅停火1年，「還看不懂川普總統想要什麼嗎？還看不懂中國大陸對於美國來講，對川普來講，他的戰略跟價值跟地位，有多麼地核心跟重要嗎？」因此她才會呼籲領導人要非常慎重，否則就會禍從口出。

鄭麗文說，當高市早苗拿台灣做籌碼、拿美國當墊背，以為美國可以在後面撐腰，但過程中華府冷靜自制，就是要拴住日本不可以變成脫韁野馬，甚至一通電話就想要穩住局勢和滅火；她痛批賴清德的行為是東施效顰，嫌事不夠多、嫌事不夠大，提醒對方小心玩火自焚。

鄭麗文直言，賴清德愈走愈偏激。（圖／翻攝自新庶民大頭家YouTube）

鄭麗文進一步揭露賴清德的如意算盤，一方面拿1.25兆軍購賣芒果乾，另一個和高市早苗一樣，「反正我不管怎麼樣，背後老美一定要給我撐腰，我就要把美國扯下來、拉下水」，這樣的想法讓她狠酸超中二、幼稚且不負責任，「殊不知你在華府的心目中，很可能就是一個麻煩製造者」，更提到川普從選總統到當選總統，沒有正面回答「台海戰爭是否會出兵」，僅表示當總統任內，台海絕對不會發生戰爭，「川普的態度還不夠清楚嗎？」

鄭麗文指出，賴清德在大罷免之後，不但不理性的去反省，和調整自己的步伐，反而愈吃愈重鹹、愈走愈偏激，因為他認為這才是唯一可以拯救自己的政治地位和影響力，「否則他就已經跛腳了」。鄭麗文分析直言，賴清德擔心的是自己連黨內都罩不住了、連黨內同志都不想讓他連任當總統。

鄭麗文酸，好奇賴清德服了這帖「白虎湯」（1.25兆軍購），就可以在民進黨內站穩總統的腳步嗎？她猜測結果搞不好相反，並勸賴清德趕快調整方向和腳步。

