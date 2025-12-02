1.25兆暫緩列案 網瘋傳神比喻：如老人遭詐騙急匯款

賴清德(左)政府拋1.25兆國防特別預算，被網路社群嘲諷比喻為「遭詐騙老人急匯款」。（合成圖／資料照、警方提供）

1.25兆國防特別預算引發爭議，立法院程序委員會今(2日)上演表決大戰，最終藍白以10票贏過綠營9票，相關採購特別條例暫緩列案。網路湧現各式嘲諷圖文，將賴政府6千億軍購未到貨，卻急著再編1.25兆，比喻為遭到詐騙的老人，幸好被櫃檯人員、警察及時攔阻。

PTT有網友發文嘲諷：其實這類新聞很常見吧，銀行櫃檯看到阿桑要求大筆匯款給國外，於是打電話叫警察來，警察來了以後問阿桑匯款要做什麼？阿桑說她認識一個美國大兵，打算今年要來找她，然後過兩三年結婚，他在外面執行任務，裝備不太好要自己加強，但是他的錢因為派駐地跟美國關係不好，要花很多時間才能轉進去，如果阿桑從台灣匯過去，他能比較快拿到，等他回美國再還她。警察一聽就知道這是慣用手法，叫阿桑不要匯，但是阿桑很生氣，根本是見不得她好。不過她不會放棄的，因為幸福的生活要自己爭取！

4.9萬追蹤的粉專「觸極者」也做圖類比，「他們認識了外國人，外國人不願意見他們，還跟他們討厭的人調情，一急之下匯了1.25兆給對方」，櫃檯人員不斷勸說阻擋「你都被騙過了，這次還是你一半家產！」、「不管，我要給！要給啦～」，最後終於暫時擋下「暫緩列案」。

社群上相關比喻圖文瘋傳，「刺綠酸水」粉專也分享截圖，有人問「我好像遇到購物詐騙了，賣方堅持先匯款才出貨，可是錢匯過去沒收到商品，匯了48億美金，買的是F-16，這時候打165有用嗎」，又在留言區反諷「沒事沒事，剛剛客服說還要再匯1.2兆，才會統一出貨！」

網友表示「懷疑根本都沒買，錢A走了」、「對美國軍火商超慷慨，對中華民國國軍超小氣，連加薪都唧唧歪歪」、「你再匯1.2兆我再看看」、「這案子從頭到尾都黑箱作業」、「這行為真的很像新聞上被詐騙的老人」、「6千億軍購都沒交貨急著再丟1.25兆，是低能還是有收回扣...？」

