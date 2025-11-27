1.25兆無法嚇阻解放軍 他憂台灣難軍備競賽

▲中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。前立委蔡正元認為，這樣的預算，對台灣已經造成財政負擔，但卻仍無法赫阻解放軍跨海統一，賴政府還是應多想想其他辦法，維護台海和平。

蔡正元說，中國目前的軍費僅佔GDP的1.6%，只要再多拿出1%GDP作軍費，就是1800億美元，再多拿個1%實在不算什麼。他認為，兩岸戰爭還沒開打，先做軍費的GDP比賽，台灣輸掉的差距，將比烏克蘭輸給俄羅斯的差距更大得嚇人。

蔡正元總結表示，台灣問題的嚴重性，遠遠超過台灣人的思考能力，賴清德政府的「實力謀求和平」策略缺乏可信度。他質問，光是每年400億美元的軍費，台灣人付這筆錢都得氣喘吁吁，憑這點實力怎麼謀求和平？他認為，在如此懸殊的軍事財力差距下，台灣不應僅專注於軍費競賽，應思考其他替代方案。他最後呼籲：「還是多動點腦筋想想別的辦法吧！」

