1.25兆特別條例草案、院版《財劃法》修正案遭藍白冷凍！翁曉玲關鍵一票10：9反對...綠黨團痛斥惡擋國防預算

立法院今（2日）召開程序委員會審定第12次議事日程及人民請願案，民進黨團欲讓1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版《財劃法》修正案排入議程，表決以藍白和綠營各9比9平手，最後由會議主席翁曉玲投下關鍵「反對票」，將兩案暫緩列案。民進黨團書記長陳培瑜會後批評，連把案子排進程序委員會都無法，這會期藍白繼續不當動用程序委員會的表決權，更別說後續實質的內容討論調整，這樣的民主不是民主。

總統賴清德日前宣布打造「台灣之盾」，對此國防部擬具1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送至立法院審議，本期望能在程序委員會排入議程，仍舊遭藍白聯手擋下。



針對民進黨團的提案，程序委員會在場18人，表決結果為九位贊成、九位反對、無人棄權，不過表決同數，按規定須交由主席投出關鍵一票，而身為會議主席的翁曉玲在宣讀完規定後即表示反對，導致該案不通過。



在場的民進黨立委，包括綠委陳培瑜、王義川、范雲、林月琴等人高舉手牌，批評藍白黨團、翁曉玲阻擋國防，並大聲質疑為何不能付委討論。



民進黨團書記長陳培瑜也在會後表示，1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版《財劃法》修正案又被擱置在程序委員會，「我就問現在的立法院真的是國民黨最大、民眾黨最大嗎？」



陳培瑜批評，連讓他們把案子排進程序委員會都不可以，繼之前她和沈伯洋的國安提案被擋超過500次，這個會期藍白繼續不當動用程序委員會的表決權，更別說後續實質的內容討論調整，這樣的民主不是民主。

