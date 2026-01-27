1.25兆特別條例遭白營砍剩4000億 國防部：版本窒礙難行

國防部今日舉行臨時記者會，說明民眾黨版軍購草案之問題。（劉宇捷攝）

民眾黨團昨日提出白營版本的軍購特別特別預算，金額直接從1.25兆砍成僅約三之一的4000億，而當中並未見「去紅供應鏈」、「台灣之盾」等。國防部今再臨時召開記者會強調，該版本有諸多窒礙難行的部分，包括無列入國內配合款、更動會讓後續作業無法如期審查等，非常重要的AI、C5ISR指管等也未列入；國防部強調，目前可對外公開部分都已盡量說明清楚。

民眾黨團所提將草案更名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，且改為1年1期方式編列，首期總額上限為新台幣4000億元，後續預算及期程，經立法院同意後分期籌編及審議。細目則僅編列海馬士多管火箭、M109A7自走砲等美方已知會國會之項目為主。國防部批民眾黨團所提之版本，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦「欠缺專業評估」。

廣告 廣告

戰規司長黃文啟今日在國防部臨時記者會中再表示，對於撰寫內容不便多做評論，但就國防部視角，民眾黨版本只列出5項採購，而沒有列國內配合款，例如海馬士必須要蓋戰堡、車堡，不然買了裝備沒地方放就可能會造成損害，另外也包括後勤、彈藥及相關彈藥庫等，民眾黨版版本都為列入。此外，AI、C5ISR指管等也未列入，這個部分雖佔比不高，但卻是將三軍武器裝備統合運用，否則只是各自單買載臺。

他也表示，如果勉強只買裝備，沒有配套，後續審監單位稽核，恐怕相關人員難逃失職之責；會跟立法院清楚說明，通過民眾黨團版本「沒有辦法執行」。主計局長謝其賢也亦指出，若到時執行後又被迫要對其進行更動，可能要立法院同意修條例，這會導致緩不濟急。

黃文啟強調，我們整合規畫書都已經好了，就等條例通過就馬上啟動，依照現在版本真的窒礙難行。依照上次國土韌性預算，條例通過後，7天就得送預算書表，這7天不可能修建案文件或項目預算書表等，勢必造成作業沒有辦法因應後續審查。

另外，民眾黨版版本更動為一年一審，應是針對美軍購案延宕之故。對此，黃文啟強調，這方面都有跟美方密切溝通產能方面的評估問題，現在的數量與時間都是美方評估期程可達到，時間也有再外加緩衝期，因此他有相當大信心籌獲可以順利完成。

而藍綠黨團認為，1.25兆內還有很多空白項目沒有說清楚或不願公開的，因此黃文啟也說，所以才先安排機密專報，只要有參加一定會看到每個項目要買什麼，後面在野黨說沒有對社會溝通，所以我們又做了一次公開資訊揭露，應該不會不清楚。

他舉例，就建議打造「非紅供應鏈」部分，國防部也逐項條列要建立各式砲彈、底火、夜視鏡等，這樣如果還不清楚，下一步可能要進入機密；且接下來要做公開招商，廠商一定會知道，溝通上已在符合機密保護法下盡可能對外公開。

國防部發言人孫立方也補充，在國際現實環境之下，我方執行軍購案不是一個買方市場，我們有很多客觀存在必須克服的困境跟挑戰。過程中，前期規劃上部分是要做保密措施的內容，沒辦法第一時間跟公眾溝通，但有共識後就會跟公眾說明，目的不是要跟其他政黨打對台；他說，公眾參與是非常有幫助，整體來說是要怎麼去做溝通協調。

【看原文連結】