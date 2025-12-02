1.25兆特別預算了不起？董智森預言台灣結局

高額軍購的效益引發質疑。圖為國軍向美國軍購的M1A2T坦克7月10日進行換裝訓練。（示意圖／示意圖／黃世麒攝）

賴清德提出政府擬推1.25兆國防特別預算，引發質疑。媒體人董智森直言，現在打仗是無人機的天下，我們買的坦克車能反無人機嗎？我們的武器都是落後的，怎麼對抗？美國要的是台灣最大資產：晶圓製造，還要錢，賴政府只好假裝買武器，結局是台灣被掏空。

董智森1日在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德要做八艘潛艦，都是柴油潛艦，美國都已經不做了。我們現在做的這些武器，都已經是落後的，在戰場上是沒什麼用途的，可是錢要一直給！吳崢用家裡買保險來嗆徐巧芯，說難道是準備家裡死人嗎？這都是多餘的。

廣告 廣告

董智森質疑，我們當然需要買武器，但要買到有用的武器，而不是花那麼多錢買過時的武器。立法院通過重要的法案，給國軍弟兄加薪，為什麼不給錢？說沒有錢？好好笑！怎麼會沒有錢，國防預算一直增加，為什麼不能拿裡面其中一部分幫我們的軍人加薪？

董智森強調，為什麼美國現在去找在野黨談，就是希望不要刪國防預算。我們現在就是把錢送給美國、把晶圓送給美國，台灣最主要的資產是什麼？川普已經講了「台灣偷走我們的晶圓、台灣很有錢」，我們資產給他們不夠，還要給錢。錢不能白給，只好假裝買武器。

「這些東西都是假的！你這武器有用嗎？」董智森直言，買的坦克車能反無人機嗎？現在打仗是無人機的世界，都是無人機的天下，你要怎麼去對抗他？完全沒辦法，我們用的東西就是落後的。

董智森直呼，賴清德為了搞台獨，必須仰賴美國幫他打仗，而美國說「我要晶圓、我要錢」，假裝賣武器，「可是最後台灣是被掏空！」

【看原文連結】