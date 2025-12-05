1.25兆特別預算原來這樣分 中科院拿500億占4%最少 專家評IBCS：不是換個插頭就會通

總統賴清德拋出1.25兆的國防特別預算，主要為建置IBCS，但美軍仍在驗證中，專家質疑引進後能否有效整合，圖為天弓三型飛彈。（圖片來源／軍聞社）

總統賴清德拋出1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，預算內容保密到家，知情人士透露，其中，初估約有7千億元是對美軍購為最大宗，5千億元為商售，國防自主重鎮的中科院分到約500億元為最少。

首先是7000億元的美軍購部分。主要為《聯合報》所報導，國防部正與美國在台協會安全合作組，整合9大項目，準備對美提出的軍購要價書（LOR），進行後續採購作業。

廣告 廣告

1.25兆元國防特別預算分為三大塊，初估對美軍購最大宗，商售又有對美及對國內兩大部份，國防自主重鎮的中科院占比最少。（製表／蕭介雲）

其次，有關5000億元的商售部分。主要區分為對美和國內兩大部份，目前如何分配仍不清楚，專家評估，合理分配應為各占一半，即雙方各占約2500億元。

專家表示，美國在這項特別預算中所占份額最大，軍購加計商售約9500億元左右，獨拿76%，而政府所強調「國防自主」部份，反而占比最低。

美方拿最多約9500億元，雅虎民調不支持比支持多11.3%

第三區塊則是1.25兆的「零頭」，中科院拿到為500億元，只占4%，即便加上國內商售額度，初估約為3000億元，占24%，比例仍相當低。

國軍自製與外購武系統，雷達並不相通，新舊系統又各自為政，專家不看好IBCS能落地成功整合，圖為愛二飛彈。（圖片來源／軍聞社）

前國安人士指出，賴清德在尚未取得朝野政黨和全民共識下，即先投書《華爾街日報》披露，美國總統川普接著於2日核定《台灣保證落實法案》，算是「你有開口，我有回應」。

「但如果在野黨擋下，賴清德會讓自己更難堪。」他強調，屆時，要利用川普威脅臺灣人民同意嗎？特別條例用6張A4紙就要拿1.25兆絕無可能，「現階段是騎虎難下，恐淪空頭支票。」

超前採購未完成驗證裝備，分擔研發費變多一套系統？

除了朝野預算攻防外，在這1.25兆元中，主要為建置諾斯洛普·格魯曼的IBCS系統，戰略專家分析四大重點稱，首先，這是美國陸軍最新、最機密，且在驗證中的裝備，連五眼聯盟其他國家都沒有全面換裝，北約也還在摸索中，「臺灣憑什麼能先編預算和先用？」、「共同研發會不會變成只是分擔研發費？」

其次，中科院已簽署MOU，國民黨籍立委陳永康透露，連諾格拜會時都稱僅止於構想階段，專家對此強調，MOU根本是先丟風向，再逼預算，最後變軍售，「這是典型套路。」

諾格的IBCS系統仍在驗證中，連美軍僅止於實驗營，尚未正式佈署，臺灣已要編列破天荒的特別預算進行採購。（圖片來源／諾格）

第三，台灣防空系統在過去40年以來都沒成功整合過。愛國者三型、天弓三型、乃至天空二型，都是各自一套語言、不同軟體版本，一直未能解決這個問題。

專家分析稱，現在等於是美國說：「你把舊系統全部拆掉，我給你一個全新的。」但問題是--不是換個插頭就會通，舊型系統也無法拔掉不用。

他評估，軍方從空軍寰網要整合海軍的大成系統，從迅安系統要整合聯成系統，都未能真正整合成功，都只能擇一系統上傳，IBCS最後有可能會變成再多出一套系統，但尷尬的是一樣沒有共同圖像。

交出飛彈主控權變外包，買C2不如先解決國軍痛點

第四是最嚴重的問題，IBCS的架構是「美軍主控」系統。專家強調，從分散式決策、最佳接戰到追蹤等，都取決於「節點權限最大者」，也就是美軍，引進後會發現我們的飛彈要不要發射，「不一定是台灣說了算。」

臺灣防空系統從未成功整合，而IBCS的架構是「美軍主控」系統，圖為賴清德視導空軍作戰指揮部。（圖片來源／總統府）

「這不是升級而是外包，這不是國防自主，是把台灣塞進一個昂貴、難驗收、不可逆的研發黑洞。」他表示，方向原本是沒有問題，但內容卻完全不成熟。

「臺灣之盾放入特別預算是先射箭再畫靶。」國安專家稱，國軍不需要急著買新的C2系統，而是要整合既有裝備，解決各軍種間C2S不互通、地形複雜全球最高難度等真正的「痛點」。

他話重心長地說，1.25兆沒有具體採購清單，卻用長期的特別預算包裝，但國 家不能再走「先編預算、後想計畫」這種模式了，否則已經不是債留子孫，而是裂解台灣。

(原始連結)





更多信傳媒報導

外國人申請日本國籍的5年居住門檻擬延長 將與永住許可的10年一致

永慶房屋：2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7％最深

大雪節氣流感大爆發...別只靠疫苗！中醫3招退燒、補氣、抗病毒一次搞定

